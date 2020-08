Eindelijk duidelijkheid: er mag dan tóch gevoetbald worden op Antwerps grondgebied BF/JBE/YP

05 augustus 2020

17u30 104 Voetbal Er is heel wat om te doen geweest, maar de beslissing is nu definitief gevallen: er mag de komende weken, onder strenge voorwaarden, dan tóch profvoetbal gespeeld worden op Antwerps grondgebied. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts zopas bekend gemaakt na overleg met alle ministers van Sport, de Pro League en de federale evaluatiecel Celeval.

Eindelijk duidelijkheid, dus. Antwerp-Moeskroen en KV Mechelen-Anderlecht kunnen dit weekend gewoon doorgaan zoals voorzien. En zo lijkt de politiek het gehaald te hebben van de virologen. Normaal moest Celeval gisteren adviseren of het profvoetbal een uitzondering mocht krijgen op het strikte verbod: in de provincie Antwerpen mogen voetballers ouder dan 18 jaar geen wedstrijden spelen tot eind augustus. Na de zitting gaf Celeval dan toch geen officieel advies. Al was Steven Van Gucht, viroloog en voorzitter van de meeting, achteraf wel duidelijk: “Contactsporten houden een verhoogd risico in voor de verspreiding van het virus. Het is niet aan Celeval om een uitzondering te maken voor het voetbal, dat is een politieke beslissing (...) Maar ook andere contactsporten kunnen niet doorgaan. Dat kan een gevoel van onrechtvaardigheid creëren.”

Maar: naar verluidt zouden enkele hooggeplaatste politici wel druk hebben gezet om groen licht te geven. Niet vergeten dat het protocol eerder al goedgekeurd was, nadat de Pro League samen met onder meer Binnenlandse Zaken en de politie strikte gezondheidsregels en testprocedures uitgekiend had om profvoetbal veilig te laten doorgaan.

Niet samengetroept

Dat de vieringen na de beker van Antwerp en de promotie van Beerschot niet in goede aarde vielen, mag dan wel zijn, maar de Pro League wees er ook op dat de oproep aan de fans om niet samen te troepen wel nageleefd is. “Dat heeft toch zijn waarde”, aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “We zijn in het profvoetbal zowat de meest geteste beroepsgroep van het land. We deden enorme investeringen, en het protocol is net ingevoerd om in het geval van een tweede coronagolf te blijven voetballen. Die tweede golf is er nu, we zijn er klaar voor.” Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx kwam vanmiddag nog even terug op die vieringen (zie video hieronder). “Sportief presteerden de Antwerpse ploegen fantastisch, maar de spelers misten kansen om hun vreugde te uiten met respect voor de regels van de fysieke afstanden en de geldende protocollen”, zei ze onder meer.

Wat het profvoetbal op Antwerps grondgebied betreft, liet Berx een opening op haar persconferentie. Door de hete aardappel door te schuiven naar Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Ik heb Celeval om advies gevraagd omdat het hier niet louter om een Antwerps gegeven gaat”, aldus Berx eerder op de dag. “De epidemiologische context wijzigt in heel België, dus je moet het vanuit dat perspectief bekijken. Ik heb vanochtend nog overleg gehad met collega Ben Weyts en in dat gesprek is heel duidelijk gezegd dat de protocollen volop worden aangescherpt, zodat het gedrag op het veld voorbeeldig is”, klonk het. Waarna vanmiddag dus het definitieve groen licht volgde.

Bekijk hier het hele interview met viroloog Steven Van Gucht



Voor wat betreft sporten in de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:

- De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen

- Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen

- Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan

- Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

- De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…

- Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan

- Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

- Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

- De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen

- Enkel contactloos sporten is toegestaan

- Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

- Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen

- Enkel contactloos sporten is toegestaan

- Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

4. Voor sporten in fitnesscentra:

Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

