Einde verhaal voor 'Veronica Inside' na heftige ruzie tussen vaste trio Derksen, Genee en Van der Gijp? "Het escaleerde volledig"

24 juni 2020

07u14

Bron: Algemeen Dagblad 12 Voetbal Keken we afgelopen maandag voor het laatst naar de populaire voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’? Volgens het Algemeen Dagblad hadden analisten René van der Gijp, Johan Derksen en presentator Wilfred Genee een heftige ruzie nog vóór de uitzending begon. De aflevering, waarin het racismedebat centraal stond, trok een recordaantal van 1,7 miljoen kijkers. Maar Van der Gijp en Derksen voelden zich geviseerd. “We wisten allebei niet dat Genee ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten. Voor ons houdt het op.”



‘Veronica Inside’ is al jaren veelbesproken door de ongezouten manier waarop meningen worden verkondigd, ook over zaken die niets met voetbal te maken hebben. De aflevering van maandag werd met argusogen gevolgd in Nederland. De voorbije dagen kreeg analist Johan Derksen immers flink wat kritiek nadat hij tijdens een eerdere uitzending rapper Akwasi in verband bracht met Zwarte Piet. Enkele internationals van de Nederlandse nationale ploeg gaven in de nasleep aan dat ze het voetbalprogramma zouden boycotten en bondscoach Koeman steunde hen daarin.

Ik vond het een grote circusvoorstelling waarmee we onze doelgroep absoluut geen plezier hebben gedaan Johan Derksen

Maandagavond schoven ook advocaat Natacha Harlequin en ex-profvoetballer Dries Boussatta mee aan rond de tafel. En dat zinde Gijp niet. “We wisten allebei niet dat Wilfred (Genee, red.) ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten”, zegt hij vandaag. Volgens de voetbalanalist heeft Genee het volledig verkeerd aangepakt. “Maar dat wist hij zelf ook al na de uitzending, hoorde ik van iedereen. Hij heeft ervoor gekozen.”

Van der Gijp en Derksen vinden dat de uitzending van maandag een reguliere had moeten zijn, zonder speciale gasten. Derksen: “Wilfred had een missie. Hij heeft, geloof ik, iedereen met een bruin kleurtje gebeld om aan te schuiven. Zelfs Humberto Tan! Wat moet die bij ons? De enige die ik er wel bij wilde, was die jongen van de KNVB die gaat over discriminatie (Houssin Bezzai, red.), maar die, begreep ik, kreeg geen toestemming van de KNVB. Ik vond het een grote circusvoorstelling waarmee we onze doelgroep absoluut geen plezier hebben gedaan.’’

In de uitzending van afgelopen maandag betuigde Derksen geen spijt voor zijn ongepaste opmerking. Geen kijker kon zien wat zich kort daarvoor had afgespeeld. Vlak voor de uitzending was het hommeles binnen het vaste trio Genee, Derksen en Van der Gijp. “Het escaleerde volledig’’, zei Genee daar gistermiddag over in zijn radio-uitzending. De mannen hadden hoog oplopende ruzie over de manier waarop ‘VI’ zou worden ingevuld. Derksen voelde zich na alle ophef over zijn ongepaste Akwasi-grap in de hoek gedreven, kon zich niet vinden in zijn plaats aan tafel (“Ik zat niet eens op mijn eigen plek”) en werd naar eigen zeggen pas vlak voor de uitzending geconfronteerd met de aanwezigheid van oud-voetballer Dries Boussatta, die hem niet goed gezind was. Ook bij Van der Gijp schoot dat in het verkeerde keelgat. Hij verliet net als Derksen direct na afloop woedend de studio. Derksen en Van der Gijp voelden zich naast Boussatta, sidekick Wim Kieft en strafpleiter Natacha Harlequin gast in hun eigen talkshow, waarin Genee ze voor het recordaantal van 1,7 miljoen kijkers het vuur na aan de schenen legde over de rol van VI in het racismedebat.

Geen toekomst

Volgens Van der Gijp heeft het populaire programma geen toekomst meer. “Je bent zó op je hoede nu. Dat wordt een totaal ander soort programma. En als Johan dan ook nog met een zak aardappels van vier kilo naar Hilversum toe rijdt, dan moet je gewoon zeggen: ‘Jongens, dit heeft geen zin meer.’ Wij hebben Wilfred nu duidelijk gemaakt dat we absoluut klaar met hem zijn en dat het wat ons betreft gewoon de laatste uitzending was gisteren. Nee, daar kan je van overtuigd zijn. Dit komt niet meer goed.” Het team houdt er rekening mee dat er geen aflevering meer komt.

De contracten van Derksen en Van der Gijp lopen nog een aantal jaar door. Talpa, het bedrijf waar de zender Veronica toe behoort, zegt ervan uit te gaan dat het trio ook in de toekomst gewoon aanschuift, conform het contract. Maar Van der Gijp denkt daar anders over. “Als wij John de Mol (eigenaar van Talpa, red.) uitleggen dat het zo niet verder kan, dan is De Mol de laatste die zal zeggen: ik hou je aan je contract. Het programma zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn. De tik die wij van hem (Genee, red.) gehad hebben, daar stappen we niet zo makkelijk overheen. Hij kán nog met een uitleg komen die voor ons te accepteren is, maar dan moet hij wel met iets goeds komen. Johan heeft mij gisteren een mailtje gestuurd. Ik zei: ‘Hier sta ik 100 procent achter, als jij stopt, dan stop ik ook’.”

Johan Derksen ging gisteren in op de ‘grap’ die hij had gemaakt over Akwasi:

