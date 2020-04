Einde competitie líjkt in zicht: UEFA laat voetbal na 30 juni toe, maar enkel Anderlecht, Antwerp en Genk willen dat PJC/SK/KDZ

02 april 2020

06u28 32 Voetbal Het einde lijkt weer wat dichterbij. De UEFA vraagt zijn federaties ‘liefst voor 30 juni’ klaar te zijn met de nationale competities, met een marge tot 3 augustus. Het gros van de Belgische clubs wil evenwel niet spelen ná 30 juni. Aangezien voetbal ervóór niet evident lijkt, is het steeds minder waarschijnlijk dat de Jupiler Pro League nog doorgaat.



Een videoconferentie met liefst 55 lidstaten: het heet bij momenten warrig te zijn geweest, maar uiteindelijk kwam de UEFA toch tot een beslissing. Die is duidelijk. De UEFA dringt er bij zijn leden op aan om de nationale competitie vóór 30 juni af te werken. Op voorwaarde dat dat medisch verantwoord is uiteraard.

Kan dat niet, dan is 3 augustus de richtdatum voor de UEFA. Dan zijn liefst alle competities afgerond en zijn alle Europese tickets verdeeld. In een noodscenario is er nog een paar weken uitstel mogelijk, maar bij voorkeur komt het niet zo ver. De UEFA geeft zo toe aan de wensen van de Big Five, de vijf grootste competities. Zij willen nog voetballen, anders zijn de financiële gevolgen niet te overzien. In Engeland zouden de clubs bijvoorbeeld 1,1 tot 1,2 miljard euro verliezen bij stopzetting.

Verschillende Belgische clubleiders, die er niets op tegen hebben dat de bekerfinale wel nog doorgaat voor 3 augustus, noemen het besluit van de UEFA “ridicuul”. Binnen de Raad van Bestuur van de Pro League was er al een meerderheid die niet meer wilde voetballen na 30 juni. Dat standpunt blijft behouden. “Want de medische risico’s zijn te groot”, aldus een vertegenwoordiger van de K11. “Wat als er iemand ziek wordt? Dan moet de rem er wéér op. En nog zoiets: de spelerscontracten lopen maar tot 30 juni. En wat met de transfermarkt?”

Op die bedenkingen had de UEFA gisteren geen antwoord. De FIFA zoekt wel oplossingen en richtte een werkgroep op, maar het belooft complex te worden.

Desondanks zijn er Belgische clubs die wel nog op het veld willen verschijnen dit seizoen, ook als dat na 30 juni en wellicht zonder publiek moet gebeuren. Het gaat om een minderheid van de topclubs: Anderlecht (dat liet Marc Coucke eerder alvast uitschijnen), Antwerp en Racing Genk. Liefst spelen zij zelfs nog play-offs, eventueel in een verkorte versie. Charleroi en Standard, die nu de garantie kregen dat er Europese voorrondes zullen plaatsvinden en op een Europese plaats staan, lijken geneigd eieren voor hun geld te kiezen.

Juridisch waterdicht

De argumenten van het trio clubs zijn simpel. Ten eerste willen zij sportief hun belangen kunnen verdedigen. Zo zou pakweg Anderlecht via de play-offs nog Europees voetbal kunnen afdwingen. Daarnaast vinden de clubs het onverantwoord nu al de handdoek te gooien, terwijl de UEFA net ruimte laat om de competities af te maken. “Wij gaan met onze vingers draaien, terwijl er elders wél voetbal is? De mediarechtenhouders gaan lachen.”

De andere profclubs maken brandhout van dat laatste punt. Zij wijzen erop dat de rechtenhouders al hun financiële verplichtingen zijn nagekomen - ook de laatste schijf is zelfs al betaald - en een groot deel van die centen is inmiddels bij de clubs beland. Ze melden ook dat het contract juridisch waterdicht is, ondanks de brief die Telenet onlangs aan de Pro League bezorgde. “We zijn verzekerd van ons geld”, klinkt het. “Dat weet Telenet ook.”

Bij Telenet wilde niemand officieel commentaar kwijt, maar naar verluidt zit men daar niet te wachten op voetbal in de zomer. Het zijn financieel moeilijke tijden voor Telenet. Het verplicht uitzenden van play-off 2 zou opnieuw hoge kosten met zich meebrengen, de opbrengsten zijn beperkt. Dat maakt play-off 1 niet goed.

Niet plooien

Vandaag staat er opnieuw een Raad van Bestuur van de Pro League gepland - via videoconferentie. De verwachting is dat clubs als Anderlecht, Antwerp en Genk weer zullen aandringen om geen overhaaste keuzes te maken en de Jupiler Pro League niet vroegtijdig definitief stop te zetten. De communicatie van de UEFA gisteren is voor hen een extra troef om uit te spelen. De andere clubs zeggen niet te zullen plooien. Hoe heet het ook wordt: het is de intentie van het management om tot een concreet, breedgedragen voorstel te komen. Dat zou dan bekrachtigd moeten worden door de Algemene Vergadering, die nog niet is gepland. Wellicht legt men vandaag een datum vast.

Nog dit: de Champions en Europa League blijven opgeschort. Volgens verschillende internationale media is het plan dat die toernooien uiterlijk in augustus een winnaar kennen. Officiële bevestiging van die geruchten kwam er gisteravond niet meer.

