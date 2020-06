Eerst hinten op transfer, dan uitpakken met eigen club: fans Manchester United in het ootje genomen door Saúl Ñiguez DMM

04 juni 2020

08u14 0 Voetbal Close, but no sigar. Heel wat fans van Manchester United dachten de voorbije dagen dat Saúl Ñiguez het middenveld van hun club zou komen versterken, maar het bleek uiteindelijk een grap in scène gezet door de Atlético-speler zelf.

25 jaar jong, een metronoom op het middenveld van Diego Simeone. Speler met een uitstekende pass en een stevig schot. 19 interlands voor Spanje, 3 goals. Marktwaarde volgens Transfermarkt.com: 72 miljoen euro. Saúl Ñiguez in een notendop. De Spanjaard is sinds zijn knalprestaties in de Champions League van 2016 gegeerd wild door een aantal Europese topclubs, maar hij blijft vooralsnog waar hij is.

Ñiguez heeft bij Atlético Madrid een contract tot juni 2026, een overgang naar een andere topclub zit er dus niet echt aan te komen. Toch klonk zijn naam deze week luider dan ooit bij de fans van Manchester United. De Engelsen hebben met Bruno Fernandes en uiteraard ook nog Paul Pogba flink wat geweld op het middenveld rondlopen. Tot een tweetje van Ñiguez zelf olie op het vuur gooide.

“Ik kondig mijn nieuwe club aan binnen de drie dagen”, stuurde de Spanjaard op 31 mei de wereld in. Ñiguez’ naam werd in het verleden al in verband gebracht met United en dus begonnen veel fans te dromen. Te meer omdat clubicoon Rio Ferdinand de tweet van Ñiguez overnam én omdat de middenvelder zelf plots verdacht veel spelers van United begon te volgen.

Her en der staken compilatievideo’s de kop op om de Spanjaard bij United te verwelkomen, al werd er door Atlético, United en Ñiguez zelf niets bekend of bevestigd. Tot woensdag dus. Drie dagen na zijn aankondiging maakte Ñiguez, zoals beloofd, zijn club bekend. Geen Manchester United, wel Club Costa City. Ñiguez maakte immers bekend samen met broer Aaron een club te hebben gesticht.

De voetbalploeg in Elche wil vooral de plaatselijke jeugd een kans geven met een academie voor spelers tussen de vier en achttien jaar. Club Costa City zal bestaan uit een dertigtal teams, samen goed voor 500 voetballers gespreid over alle leeftijden heen. “We hopen jonge mensen te laten ontwikkelen in professionele voetbalspelers”, klonk het bij Ñiguez.

