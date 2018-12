Eén van meest absurde regels in het voetbal kan gewijzigd worden ODBS

19 december 2018

10u24

Bron: Marca 4 Voetbal Het WK voor clubs, waarin River Plate zich gisteren Het WK voor clubs, waarin River Plate zich gisteren liet verrassen door thuisclub Al-Ain , is tegenwoordig interessanter om de nieuwe spelregels die er worden toegepast dan om het sportieve verloop. Nadat eerder de scheidsrechters langs de doellijn en de videoref er met succes getest zijn, worden er dit jaar twee nieuwigheden uitgeprobeerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijft het Spaanse Marca.

Eén innovatie maakt daarbij komaf met een van de meest bizarre regels uit het voetbal: die waarbij een speler van de andere ploeg moet wachten tot de bal buiten de zestien is bij een doelschop vooraleer hem te mogen raken. Bij de nieuwe regel moeten alle spelers zich nog wel buiten de zestien bevinden bij de doelschop, zoals dat ook nu het geval is, maar eens de trap is genomen kan er wel meteen op aangevallen worden.

Daarnaast wordt er in Abu Dhabi ook geëxperimenteerd met een nieuwigheid om tijdrekken tegen te gaan. Wanneer een speler wordt vervangen, moet die niet meer het veld via de middellijn verlaten, maar wel via het dichtste punt naar de lijn toe. Ten slotte moet ook het systeem rond schorsingen eenvoudiger: wie rood krijgt of twee keer geel en de volgende match moet missen, zal ook effectief de volgende match missen. Ongeacht het genre van de competitie. De wijzigingen kunnen, indien ze positief worden beoordeeld, door IFAB (de spelregelcommissie van de FIFA) in maart goedgekeurd worden.