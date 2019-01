Een 'Tunesische Messi' bij Eupen, echt? Ook deze tien kregen ronkende bijnaam (en ze maken die niet altijd waar) YP/ODBS/DMM/LPB

25 januari 2019

06u00 0 Voetbal Met Youssef Msakni heeft onze Jupiler Pro League er mogelijk een nieuwe attractie bij. De Tunesiër wordt door Al-Duhail uitgeleend aan KAS Eupen en hij wordt zelfs de ‘Tunesische Messi’ genoemd. Maar er zijn wel meerdere, beloftevolle spelers die al gauw een bijnaam meekregen die refereert aan de grootmeester himself. Wij lijstten er tien voor u op, al kon niet ieder van hen die bijnaam al waarmaken...

Frank Acheampong - De Ghanese Messi

Iedereen die het voetbal in ons land een beetje volgt, kent natuurlijk Frank Acheampong. Anderlecht plukte hem in de zomer van 2013 voor één miljoen euro weg bij het Thaise Buriram United en bij paars-wit kwam de 25-jarige Ghanees uiteindelijk tot 165 wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 goals en 21 assists. In de zomer van 2017 verkaste de pijlsnelle flankaanvaller op uitleenbasis naar het Chinese Tianjin Teda, dat hem in de winter van 2018 voor 3,5 miljoen euro definitief overnam. Voor Ghana kwam hij in 20 interlands tot twee doelpunten.

Marko Marin - De Duitse Messi

Anderlecht kondigde in de winter van 2015 met de nodige fierheid aan dat het Marko Marin had weten te lenen bij Chelsea. De Duitser had toen al de kleuren verdedigd van onder meer Werder Bremen, Sevilla en Fiorentina, maar zijn passage in het Astridpark werd allerminst een succes. Hij kwam slechts acht keer in actie, waarna hij in de zomer van datzelfde seizoen werd teruggestuurd naar Londen. Speelt intussen bij Rode Ster Belgrado, waar hij stilaan weer wat aan de oppervlakte lijkt te komen. Hij speelde 16 keer voor Duitsland en scoorde daarin één keer.

Sardar Azmoun - De Iraanse Messi

Sardar Azmoun wordt de Iraanse Messi genoemd. De 24-jarige aanvaller speelt sinds 2013 voor het Russische Rubin Kazan, dat hem tussendoor even uitleende aan FC Rostov. Op 19-jarige leeftijd maakte hij al zijn debuut voor het Iraanse nationale elftal. Na de uitschakeling van Iran in de groepsfase op het voorbije WK besliste Azmoun een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. “Ik ben de vele beledigingen die ik over me heen kreeg op sociale media beu”, luidde het. Later kwam Azmoun op die beslissing terug. Dezer dagen is hij met Iran te bewonderen op de Asian Cup.

Alen Halilovic - De Messi van de Balkan

Nog zo’n wonderboy dat het voorlopig niet weet waar te maken. In 2014 won Barcelona de strijd om het Kroatische toptalent dat door heel Europa was gegeerd, maar vijf jaar later is het nog altijd wachten op de definitieve doorbraak van de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Kroatische eerste klasse en de jongste debutant in de nationale ploeg. Via omzwervingen bij Las Palmas en Hamburg is hij intussen bij AC Milan beland, maar ook daar komt Halilovic amper aan de bak.

Martin Ødegaard - De Noorse Messi

Was op zijn vijftiende de jongste veldspeler ooit in de Noorse eerste klasse. Ødegaard debuteerde in april 2014 voor Stromsgodset en gooide daarbij met zijn dribbeltalent meteen hoge ogen. De ‘Messi van Noorwegen’ scoorde zowaar vijf keer in 23 wedstrijden. Iets wat niet aan het oog van Real Madrid ontsnapte. ‘De Koninklijke’ haalde Ødegaard in 2015 binnen voor 3,5 miljoen euro. De Noor kreeg prompt een contract van zes jaar, maar potten breken, lukte niet. Ødegaard mocht één keer invallen voor Cristiano Ronaldo en kaapte daarmee op zijn zestiende het record weg van jongste debutant ooit bij Real. Tegenwoordig is Ødegaard actief in Nederland. Een uitleenbeurt aan Vitesse moet zijn carrière weer van de grond helpen.

Nguyễn Quang Hải - De Vietnamese Messi

Ook in Vietnam hebben ze hun eigen versie van Lionel Messi rondlopen. Het dribbeltalent luistert daar naar de naam van de 21-jarige Nguyễn Quang Hải. De aanvallende middenvelder maakte zich vorig jaar in eigen land onsterfelijk door Vietnam met vijf doelpunten naar eindwinst in de Asian Cup te loodsen. In de vaderlandse competitie is hij één van de sterren bij viervoudig landskampioen Hanoi.

Muhammed Demirci - De Turkse Messi

Ook in Turkije een dribbelkont die op zijn vijftiende al werd bejubeld. Muhammed Demirci kreeg in 2010 een contract bij topclub Besiktas, maar kon nooit opboksen tegen de kritieken. Voormalig international en ex-ploegmaat Ibrahim Toroman vatte het als volgt samen: “Mami is getalenteerd, maar hij is ook vrij zwak. Het is nodig dat hij kracht kweekt, want dat is de basis van het moderne voetbal.” Een overgang naar Moeskroen bracht weinig zoden aan de dijk. Demirci speelde geen minuut op de Belgische velden en werd al gauw weer verpatst aan Istanbulspor.

Iker Munain - De Baskische Messi

Chouchou van het San Mames. Sloot zich op z’n twaalfde aan bij Athletic de Bilbao en ging vier jaar later de recordboeken in als de jongste debutant ooit voor de club. Sant in eigen (Baskisch) land, kende nooit een andere club. Maakte deel uit van enkele goeie Bilbao-teams, nota bene in 2012 toen de finale van de Europa League verloren werd van Atlético Madrid. Flankaanvaller, geen veelscorer. Dweept zelf meer met Sergio Aguero dan met Messi: zo noemde Muniain zijn Labrador ‘Kun’, de bijnaam van de sluipschutter van de Citizens. Vanwege zijn schalks karakter, kleine gestalte en platte haren luistert hij ook naar de bijnaam ‘Bart Simpson’. Tekende recent bij tot 2024 bij Athletic, zonder opstapclausule.

Gai Assulin - De Israëlische Messi

Verliet op zijn twaalfde Israël voor La Masia, Barça’s opleidingscentrum. Schopte het in 2009 één keer tot de eerste ploeg van de blaugrana onder Guardiola met Zlatan, Henry en Messi zelf - zij het in een wedstrijd voor de Spaanse cup. Trok een jaar later al naar Manchester City. In het Etihad Stadium zou hij het nooit tot de hoofdmacht schoppen, wel hield hij vriendschappen met Carlos Tévez en vooral David Silva over aan zijn Engels avontuur. Uitgeleend aan Brighton, waarna hij voor Racing Sandander, Granada en Real Mallorca speelde om dan huiswaarts te keren bij Hapoel Tel-Aviv. Verkaste daarna nog naar het Catalaanse Sabadell in de Spaanse derde klasse en naar het Kazakse FC Kaisat - ook zonder succes. Woont met vrouw en dochtertje in Engeland.

Ryo Miyaichi - De Japanse Messi of ‘Ryodinho’

Meer bekend om zijn veelbelovende stats in het game ‘Football Manager’ dan om zijn sportieve exploten. Gooide al op jonge leeftijd hoge ogen in eigen land en trainde snel mee met Ajax en Feyenoord. Kon Arsène Wenger en Arsenal overtuigen tijdens een Japans hogeschooltoernooi, maar hij raakte niet aan een Brits werkvisum. Werd dan maar uitgeleend aan Feyenoord, waar hij indruk maakte met 3 goals en 5 assists in 12 matchen en er zijn bijnaam ‘Ryodinho’ aan overhield. Kreeg in 2011 dankzij het etiket ‘uitzonderlijk talent’ toch een visum, maar raakte voor Arsenal niet verder dan twee invalbeurten in de League Cup. Uitgeleend aan Bolton, maar ook daar kon hij het ondanks een veelbelovende start niet waarmaken. Geteisterd door blessures, werden ook Wigan en Twente niets. Tekende in 2015 een driejarig contract bij Sankt-Pauli, maar daar gooiden twee zware knieblessure roet in het eten. Dit seizoen op zijn 26ste in en uit de ploeg bij de Duitse tweedeklasser.