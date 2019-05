Een masterplan van 850.000 euro per jaar: diëtist, psycholoog en zelfs chauffeur om niveau refs op te krikken Rudy Nuyens

24 mei 2019

06u43 0 Voetbal Een sportwetenschapper, een diëtist, een psycholoog en zelfs een chauffeur. Met een betere omkadering en extra vergoedingen wil de voetbalbond het niveau van de Belgische refs opkrikken. Maar voor wat, hoort wat: meer trainingen, en elk jaar worden een aantal scheidsrechters van de A-lijst geschrapt.

Het mag wat kosten, het plan van ex-topref David Elleray. De voetbalbond stelt jaarlijks 850.000 euro ter beschikking om de scheidsrechters weer op niveau te krijgen. In de nota van Elleray, die onze redactie kon inkijken, pleit de Brit voor méér refs - het aantal semiprofessionele krachten verhoogt volgend seizoen van 8 naar 12 - en hij wil ze ook meer betalen. Eén doel: hen nog meer motiveren “om constant op een hoog niveau te presteren.”

Het voorbije seizoen lag de vergoeding voor de vier hoogst aangeschreven semiprofessionele scheidsrechters op 2.400 euro bruto en voor de anderen op 2.050 euro. Daar kwam een brutoloon van 1.900 euro per match bovenop. Assistenten kregen 650 euro bruto per match, met bonussen van 150 euro voor een bepaalde score. Elleray stelt ook een betere verzekering voor in geval van blessures of andere medische problemen.

Diëtist, psycholoog

De verguisde videoref wil de Brit eveneens beter soigneren. “De vergoeding van de VAR en zijn assistenten zou het belang van hun rol en hun vaardigheden moeten weerspiegelen.” Concreet: de vergoeding van de VAR moet hoger liggen dan die van de vierde ref. Op dit moment krijgt de videoref 350 euro bruto per match. Hij pleit voor een aantal ‘VAR-specialisten’, die af en toe ook wedstrijden zouden moeten leiden, maar die financieel niet benadeeld zouden mogen worden door hun ‘VAR-specialisatie’. Hoe hoog de nieuwe vergoedingen voor refs, assistenten en VAR precies moeten liggen, is nog geen uitgemaakte zaak.

Meer centen dus, maar ook een betere omkadering. Elleray pleit in zijn nota met grote aandrang voor de aanwerving van een ‘voltijdse sportwetenschapper’, die de verantwoordelijkheid voor de fitheid, de levensstijl en het welzijn van de refs voor zijn rekening moet nemen. Hij moet de fysieke toestand van de scheidsrechters opvolgen en daar geïndividualiseerde trainingsschema’s op aanpassen. De fitheid en de trainingsarbeid moeten volgens Elleray een maatstaf worden voor hun aanduidingen, maar ook voor de herklassering op het einde van elk seizoen.

Elleray wil ook een sportpsycholoog en een voedingsdeskundige bij de omkadering van de scheidsrechters. Hij beveelt daarnaast een aantal concrete maatregelen aan. Een voorbeeld: om stress in het verkeer te vermijden, pleit Elleray voor chauffeurs die de refs naar een hotel of stadion brengen voor de match.

Maar voor wat, hoort wat. Elleray verwacht in zijn nota extra (technische) trainingen, en het niveau moet aanzienlijk omhoog. Elk matchincident moet ook geanalyseerd worden. Daarbij moet er vooral op toegezien worden dat gelijkaardige incidenten niet verschillend beoordeeld worden, zowel door de ref als de VAR.

Voltijdse scheidsrechters

Elleray stelt in zijn nota vast dat er niet genoeg refs, maar te veel assistent-refs zijn in 1A, maar ook dat de scheidsrechters in 1B niet genoeg wedstrijden kunnen leiden. Hij mikt op de doorstroming van jonge talenten en stelt daarom voor dat er jaarlijks een aantal scheidsrechters en assistenten worden verwijderd van de A-lijst. Wie van de lijst geschrapt wordt, zou wel een financieel vangnet van 30 procent van zijn inkomsten moeten krijgen in de zes maanden die daarop volgen. Op middellange termijn mikt Elleray op een klein aantal ‘full-time referees’, die ook andere taken voor de voetbalbond zouden kunnen vervullen.