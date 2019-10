Eén jaar na de bom: wat is sinds 10 oktober 2018 nog allemaal gebeurd? KDZ

10 oktober 2019

07u17 0 Voetbal Eén jaar geleden legde Operatie Propere Handen een flinke bom onder het Belgische voetbal. Wat is er sindsdien gebeurd? Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

10/10/2018

Het gerecht legt een bom onder de Belgische voetbalwereld. In een onderzoek naar financiële fraude en matchfixing verrichten 184 agenten 44 huiszoekingen. Er worden 25 arrestaties uitgevoerd. Spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn de spilfiguren. Scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière worden opgepakt en ook Club Brugge coach Ivan Leko brengt de nacht in de cel door. Los van operatie ‘Propere Handen’ start het parket van Tongeren ook een strafonderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay.

12/11/2018

Onderzoeksrechter Joris Raskin wordt gewraakt en definitief van het onderzoek gehaald.

14/11/2018

Het gerecht valt binnen bij Moeskroen. Er worden op zeven plaatsen huiszoekingen verricht en drie bestuursleden worden meegepakt voor verhoor. Het onderzoek kadert in het witwassen van geld en onwettige aandeelhouderconstructies.

16/11/2018

Na meer dan een maand in de cel te hebben doorgebracht verlaat scheidsrechter Bart Vertenten de gevangenis van Hasselt.

27/11/2018

Spelersmakelaar Mogi Bayat verlaat de gevangenis na het betalen van een borgsom van 150.000 euro. Ook advocaat Laurent Denis en financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans worden vrijgelaten onder voorwaarden.

20/11/2018

Dejan Veljkovic sluit een deal met het gerecht en wordt spijtoptant in ruil voor strafvermindering.

12/02/2019

Het Propere Handen-onderzoek belandt in een nieuwe fase nadat Dejan Veljkovic zich heeft aangediend als spijtoptant. Het gerecht verricht drie huiszoekingen met als centrale figuur trainer Peter Maes, hij brengt de nacht in de cel door.

24/04/2019

Speurders vallen binnen bij Anderlecht en onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Aleksandar Mitrovic naar de Engelse voetbalclub Newcastle.

25/06/2019

Het gerecht houdt een nieuwe ondervragingsronde na verklaringen van Veljkovic. Onder meer trainer Georges Leekens, ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck worden aan de tand gevoeld.

23/04/2019

Bondsparket heeft het dossier van het gerecht in handen gekregen en eist dat KV Mechelen niet promoveert naar 1A, ze vorderen ook de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B voor hun rol in de zaak rond matchfixing.

17/07/2019

BAS-baas Boes velt zijn verdict. KV Mechelen mag gewoon aantreden in 1A, maar mag Europa niet in. Waasland-Beveren wordt vrijgesproken over de hele lijn.

11/09/2019

Spelersmakelaar Christophe Henrotay wordt in Monaco van zijn vrijheid beroofd op verdenking van fraude. Een dag later wordt ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aangehouden in deze zaak.