Eén jaar cel voor El Ghanassy na nieuwe verkeersovertreding vlakbij politiekantoor Mathias Mariën HA

18 september 2018

11u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Voetbal Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is deze ochtend bij verstek veroordeeld tot één jaar cel voor een zoveelste verkeersovertreding. De gewezen flankaanvaller van Gent en Oostende werd op 5 mei vorig jaar betrapt toen hij achter het stuur van zijn Porsche aan het telefoneren was.

De politierechter kon niet om de lange lijst verkeersovertredingen van El Ghanassy heen. De nu 28-jarige voetballer is dan ook al maandenlang een vaste klant in de politierechtbank. Deze keer moest hij zich verantwoorden voor bellen achter het stuur van zijn Porsche in de Alfons Pieterslaan in Oostende, nota bene vlakbij het politiekantoor.

De politie zette hem aan de kant en stelde vast dat El Ghanassy reed zonder een geldig rijbewijs te hebben. De voetballer zat nog een rijverbod uit na een eerdere veroordeling. Naast de effectieve celstraf van één jaar, kreeg de voetballer die tegenwoordig zijn geld bijeenraapt bij het Saoedische Al-Raed, een geldboete van 8.400 euro en 1 jaar rijverbod. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven. El Ghanassy kan nog verzet aantekenen tegen zijn veroordeling.



In totaal liep hij al ongeveer vijftien veroordelingen op voor verkeersinbreuken. Op 11 april werd hij door de politierechtbank al tot zes maanden effectieve celstraf veroordeeld. Recent ging de verdediging in beroep tegen de verbeurdverklaring van zijn Porsche. In die zaak doet de correctionele rechtbank volgende maand, op 12 oktober, uitspraak.