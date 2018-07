Eden Hazard verstuurt knipoog naar Real Madrid: "Jullie kennen mijn favoriete bestemming" De voetbalredactie

14 juli 2018

19u57 43 Voetbal Het WK is nog steeds aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Eden Hazard hint op verhuis naar Real Madrid

Na het behalen van de derde plek op het WK in Rusland werd Eden Hazard ook naar zijn toekomst gevraagd. De Rode Duivel heeft Barcelona aan de lijn gehad, maar droomt zelf nog altijd van Real Madrid - dat nog geen concreet voorstel formuleerde. "Na zes prachtige jaren bij Chelsea is het misschien tijd om iets anders te ontdekken", vertelde hij in Sint-Petersburg. "Zeker na dit WK. Ik kan beslissen of ik wil blijven of vertrek, maar Chelsea zal de uiteindelijke beslissing nemen - als ze me willen laten gaan. Jullie kennen mijn favoriete bestemming." Een dikke knipoog dus naar zijn geliefde club Real Madrid. "Ze hebben me aan alle clubs gelinkt. Volgende week is het Bayern München. Nee, ik lach ermee. Jullie kennen mijn voorkeur."

Chelsea is op de hoogte van de interesse van Barcelona en Real Madrid voor Eden Hazard. Een officieel bod liep er nog niet binnen, maar beide clubs tasten de markt wel af. Barça vindt Hazard voorlopig te duur, Real mikt op meerdere opties. In het makelaarswereldje wordt geopperd dat als Real naast Neymar en Mbappé grijpt (al ontkende Real gisteren formeel dat het een bod ging doen op Neymar), het 170 miljoen euro zal bieden voor de beste Belg op het WK. Hazard vertelde zijn werkgever nog niet dat hij wil vertrekken, maar hoopt op een oplossing. Chelsea wil snel met Hazard praten. Ook omdat nieuwe trainer Maurizio Sarri hem graag zou houden. Hazard ligt nog twee jaar vast.

Officieel: Sarri nieuwe coach van Chelsea

Het stond in de sterren geschreven, nu is het ook officieel. Chelsea stelt Maurizio Sarri voor als nieuwe hoofdcoach. De Italiaan verlaat het Napoli van Dries Mertens en volgt zijn gisteren aan de deur gezette landgenoot Antonio Conte op.

Conte was twee jaar in dienst in Londen. Hij leidde Chelsea, met Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, in zijn eerste seizoen meteen naar de titel. Bevestiging bleef uit in het tweede seizoen. Chelsea greep naast een Champions Leagueticket, maar won wel de FA Cup als troostprijs. Conte leefde al meer dan een jaar op ramkoers met CEO Marina Granovskaia over het transferbeleid.

Sarri speelde zich met aantrekkelijk en aanvallend voetbal in de harten van menig voetballiefhebber. Napoli eindigde de voorbije drie jaar twee keer als tweede in de Serie A. Nu mag hij zich bewijzen in de Premier League.

"Dit wordt een spannende nieuwe fase in mijn carrière'', liet Sarri weten. "Ik zie ernaar uit de spelers te ontmoeten voordat we naar Australië afreizen'', vervolgde Sarri. "Daar begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen en zal ik de spelers beter leren kennen. Ik ambieer de fans aantrekkelijk voetbal voor te schotelen en wil zeker voor de prijzen gaan. Dat verdient deze club."

Directeur Marina Granovskaia van Chelsea lichtte de keuze voor Sarri toe. "Napoli heeft opwindend voetbal gespeeld en indruk gemaakt met aanvallend en dynamisch spel. De coach heeft de spelers ook beter gemaakt. We zien graag dat hij zijn voetbalfilosofie overbrengt op Chelsea."

Jorginho volgt zijn coach

Chelsea heeft enkele uren na de aanstelling van Maurizio Sarri als nieuwe hoofdcoach ook de transfer van de Italiaans-Braziliaanse middenvelder Jorginho aangekondigd. De 26-jarige poulain van Sarri komt eveneens over van Napoli en tekende op Stamford Bridge een overeenkomst voor vijf seizoenen.

Jorginho maakte al op jonge leeftijd de oversteek van zijn geboorteland Brazilië naar Italië. Hij belandde in de jeugdopleiding van Hellas Verona en kreeg op zijn vijftiende ook een Italiaans paspoort. Na een uitleenbeurt aan vierdeklasser Sambonifacese brak de middenvelder in Verona helemaal door. Napoli zag het ontluikende talent en overtuigde hem in januari 2014 over te stappen naar het Stadio San Paolo.

Jorginho ontpopte zich ook in Napels tot een dragende speler. In 4,5 seizoen speelde hij 160 officiële duels voor de Napolitanen, maar greep hij met twee tweede plaatsen, twee derde plaatsen en een vijfde plek telkens naast de scudetto. In zijn eerste jaar veroverde hij wel een Beker en Supercup.

De middenvelder debuteerde in het voorjaar van 2016 ook voor de Squadra Azzurri. Daar lijkt hij na het aantreden van Roberto Mancini als bondscoach de voorbije lente een vaste pion te zijn geworden. Voorlopig telt hij acht caps voor de Italianen, die zich niet konden kwalificeren voor het WK in Rusland.

Chelsea praat met Real over Courtois

Het licht staat bijna op groen. Chelsea en Real Madrid zijn in vergevorderde gesprekken over Thibaut Courtois.

Als Chelsea een waardige vervanger heeft vastgelegd voor Courtois - lees: Alisson Becker van AS Roma of gelijkwaardig - is de club bereid om de Rode Duivel te laten gaan. Real Madrid heeft Courtois (26) een contract van vijf jaar en loonpakket van minstens 13 miljoen bruto per jaar beloofd, alleen moeten ze intern de definitieve knoop nog doorhakken. Chelsea wil graag zaken doen met Real, maar over de prijs is er nog geen overeenkomst. Beide clubs staan wel in nauw contact.

Chelsea hoopte eerst op 50 miljoen euro voor de doelman, die nog een jaar contract ligt, maar toonde zich de voorbije weken wel bereid die te laten zakken. Zeker nu Courtois liet weten absoluut te willen vertrekken. De Belg lag bij Real lang in balans met Alisson (Roma), maar die gesprekken liepen vast. Sindsdien werden er een tijdje op alle niveaus spelletjes gespeeld. Een strekking binnen Real drong zelfs aan door te gaan met Keylor Navas, maar nu staat onze landgenoot toch weer op de agenda. Courtois heeft alle besprekingen voor zich uitgeschoven tot na het WK. Hij hoopt snel op duidelijkheid van Real. Hij wil graag in Madrid aan de slag, dichter bij de kinderen. (KTH)

Hazard nog te duur voor Barcelona

Sevilla toont dan weer opnieuw interesse in Michy Batshuayi . Ondertussen legde Italiaans international Jorginho (Napoli) medische testen af in Londen. (KTH)

Loïc Rémy is met Lille aan elfde profclub toe

LOSC Lille heeft de komst van aanvaller Loïc Rémy aangekondigd. De Fransman komt over van het in Spanje gedegradeerde Las Palmas en tekende voor twee seizoenen. Het wordt voor Rémy zijn elfde profclub in twaalf jaar.

De 31-jarige Rémy, 31-voudig Frans international, debuteerde in het profvoetbal bij zijn opleidingsclub Olympique Lyon (2006-2008). Na een verhuurperiode aan Lens (2008) volgden passages bij Nice (2008-2010) en Marseille (2010-2013). Zijn doorbraak bij die laatste club maakte de weg vrij voor een transfer naar Engeland. Rémy speelde er achtereenvolgens bij Queens Park Rangers (2013), Newcastle United (2013-2014), Chelsea (2014-2016) en Crystal Palace (2016-2017). Het voorbije seizoen was hij in Spanje actief bij Las Palmas (2017) en Getafe (2018).

Lille kon het voorbije seizoen als zeventiende in de Ligue 1 maar op het nippertje degradatie vermijden

Huddersfield haalt Duitse wereldkampioen in huis

Premier League-club Huddersfield Town heeft de overgang van verdediger Erik Durm bevestigd. De Duitser, die in 2014 met de Mannschaft wereldkampioen werd in Brazilië, komt over van Borussia Dortmund en tekende een contract van één seizoen (met een optie op nog een seizoen) bij het team van Laurent Depoitre.

De 26-jarige Durm, een rechts- of linksachter, kende het voorbije seizoen veel blessureleed (met heup en enkel) en kwam geen minuut in actie voor Borussia Dortmund. In de vier vorige jaren kwam hij tot 97 officiële duels (en twee goals) voor de Borussen. Huddersfield-manager David Wagner kent Durm vanuit zijn periode bij Dortmund en verzekerde dat hij topfit is. "In de medische keuring kwam geen enkel probleem aan het licht", aldus de coach.

De flankverdediger kwam tussen juni en november 2014 zeven keer uit voor de Mannschaft. Hij was erbij op het WK in Brazilië waar Duitsland wereldkampioen werd, maar speelde er geen minuut. Huddersfield Town, dat met Laurent Depoitre één landgenoot in zijn rangen heeft, beëindigde de Premier League vorig seizoen op een zestiende stek, net boven de degradatiezone.

Essevee bedankt voor dure Owusu

Zulte Waregem polste bij Antwerp naar William Owusu (29), maar na het horen van de vraagprijs - bijna 1 miljoen euro - bedankte het vriendelijk. Fredrik Oldrup Jensen geniet interesse van het Zweedse Göteborg. Al gaat de middenvelder de concurrentiestrijd bij Essevee niet uit de weg. Voor Gertjan De Mets en Yoan Severin polsten diverse clubs. (VDVJ/SJH)

Cercle Brugge strikt Braziliaan Vitinho

De 18-jarige Braziliaan Victor Alexander da Silva, kortweg Vitinho, heeft een vijfjarig contract bij promovendus Cercle Brugge getekend. Dat maakte de West-Vlaamse club bekend op zijn website. De flankspeler komt over van de Braziliaanse eersteklasser Cruzeiro, waar hij doorstroomde vanuit de jeugdopleiding.

"Dit is een mooie opportuniteit voor mij. Ik ben razend enthousiast om eraan te beginnen", verklaart de Braziliaan op de website van Cercle. Vitinho werd al enkele keren geselecteerd voor de Braziliaanse U20, waarvoor hij al één wedstrijd speelde.

Voorzitter Frans Schotte reageert enthousiast op de kersverse aanwinst. "De transfer van de uitermate getalenteerde Vitinho naar Cercle Brugge toont aan dat de vereniging het ook volgend seizoen goed wil doen in de Jupiler Pro League. Vitinho beschikt over een uniek spelersprofiel en zal, ondanks zijn jonge leeftijd, zeker en vast zijn waarde hebben in de selectie. Niet alleen een aanwinst voor Cercle Brugge, maar zeker ook voor het Belgisch voetbal in het algemeen", aldus Schotte.

Excelsior verzekert zich van de diensten van Hervé Matthys

De Nederlandse eersteklasser Excelsior heeft centrale verdediger Hervé Matthys ingelijfd. De 22-jarige Bruggeling komt over van de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven en tekende een contract voor drie seizoenen.

"Ik ben dankbaar voor de kans die Excelsior mij biedt", zegt Matthys op de website van de Rotterdammers. "Persoonlijk heb ik afgelopen seizoen een goed jaar gehad bij FC Eindhoven, waar ik vrijwel alle wedstrijden heb gespeeld. Ik zie dit als een beloning."

Matthys doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge. In 2012 maakte hij de overstap naar RSC Anderlecht, waar hij eind 2014 debuteerde in het bekerduel met Racing Mechelen. De Brusselse club verhuurde hem in 2016 aan KVC Westerlo. Vorige zomer vertrok hij definitief naar Eindhoven.

Blind terug naar Ajax

Daley Blind wordt de duurste speler ooit van Ajax. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdamse club en Manchester United mondelinge overeenstemming bereikt over een transfersom van 16 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 21 miljoen euro. Voor de 28-jarige Blind, die in 2014 voor 17,5 miljoen euro van Ajax naar Manchester United verhuisde, ligt in de Johan Cruijff Arena een contract voor vier jaar klaar.

Het contract van Blind bij United liep nog maar een jaar door. Voor de beoogde vervanger van Blind, de Engelse verdediger Harry Maguire van Leicester City, moet Manchester United een slordige 60 miljoen euro betalen.

Standard laat Farouk Miya definitief vertrekken

Dimitri Lavalée en Jérôme Déom van Standard worden één seizoen verhuurd aan het Nederlandse MVV. Farouk Miya trekt definitief naar het Kroatische HNK Gorica. De 20-jarige Miya vervoegde de Rouches in januari 2016. Na een half seizoen op huurbasis kocht Standard hem definitief over van zijn moederclub Vipers. De Luikenaars verhuurden hem vervolgens twee keer, aan respectievelijk Moeskroen (februari-juni 2017) en het Azerbeidzjaanse Sebail (februari-juni 2018). In beide gevallen werd het geen groot succes, waardoor de 27-voudig Oegandees international - die voor Standard slechts zeven keer speelde - nu een vrije transfer wordt gegund. HNK Gorica werd het voorbije seizoen kampioen in de Kroatische tweede klasse en promoveerde zo naar het hoogste niveau.