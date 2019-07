Eden Hazard spreekt ambitie uit: “Champions League-winst moet doel zijn” MMP

Bron: Real Madrid 0 Voetbal Eden Hazard zit met Real Madrid volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Amerika, waar de Koninklijke zich voorbereidt op de International Champions Cup, gaf hij een kort, maar ambitieus interview. “

Eden Hazard geniet van zijn eerste voorbereiding met Los Blancos. In de wedstrijd tegen Bayern was de Rode Duivel een van de lichtpuntjes in een 3-1 nederlaag. Op persoonlijk vlak zeker een geslaagd debuut voor zijn nieuwe club. Op de clubwebsite spreekt hij opgewonden over zijn eerste weken bij Real. “Ik heb al mooie goals gescoord in mijn carrière, maar de mooiste van allemaal moet ik nog maken. Ik wil een goede indruk maken op mijn ploegmakkers, de coach en de fans. Ik zal mijn uiterste best doen.”

“Ik speel met veel vrijheid. In voetbal is dat best moeilijk omdat iedere speler wel zijn positie heeft. Maar ik ben een ‘vrije’ speler en zonder die vrijheid speel ik niet goed en beland ik uiteindelijk op de bank. Ik wil de bal hebben en met mijn instinct spelen. Waar dat ook nodig is. Ik denk nooit van: ik moet dit doen, en dan dat. Ik speel gewoon en als ik de bal heb beslis ik dan wel wat ik ermee doe.”

Prijzen pakken

“Wanneer je voor Real Madrid speelt moet je elk seizoen prijzen pakken. Je moet winnen, winnen, winnen. Als je de Champions League niet wint, laten de fans van zich horen en dat is dan ook terecht. Dus Champions League-winst moet ons doel zijn. Bij Real wil je gewoon altijd winnen en dat is waarom ik hier ben. Ik wil spelen, goals scoren en aan het einde van het seizoen trofeeën omhoog houden.”

Real Madrid speelt vannacht om 1u tegen Arsenal in Washington op de International Champions Cup.