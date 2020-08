Eden Hazard over zijn rendement en de goal die hij had willen scoren: “Die volley van Zidane in de kruising, bye bye” MXG

04 augustus 2020

13u20

Bron: Uefa.com 1 Champions League Vrijdag herstart de Champions League 2019-2020. In aanloop naar de terugwedstrijd van Real in de achtste finale tegen Manchester City, heeft Eden Hazard een interview gegeven aan UEFA. De kapitein van de Rode Duivels had het over zijn mooiste goal in de Champions League en de mooiste die hij ooit heeft gezien. “Die van Zidane in de finale van 2001 tegen Leverkusen... Linkervoet, bovenhoek, bye bye”. Hazard had het ook over z’n eigen rendement: “Ik geef liever een assist dan dat ik zelf scoor.”



“Ik kan het wel geloven dat mensen snakken naar de Champions League. Mensen willen voetbal terug, het geeft hen vreugde. Ze willen matchen van dit niveau gewoon opnieuw kunnen bekijken”, begint Hazard. Real staat wel voor een loodzware opdracht. In de heenwedstrijd van de achtste finale verloor de Koninklijke thuis tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. “De coach heeft gezegd dat we niet te veel moeten nadenken en gewoon nog drie finales spelen”, aldus Hazard.

Ik denk niet alleen aan scoren, wat andere spelers misschien wel vaker doen. Eden Hazard

Daarna gaat het vooral over mooie én belangrijke doelpunten. Er wordt gevraagd wat Hazard zelf z’n mooiste goal vindt. “Dat is moeilijk, want ik maakte er niet zoveel”, grapt hij. “Maar als ik dan toch moet kiezen, neem ik misschien mijn eerste, die tegen Schalke 04.” Het doelpunt dateert van oktober 2013. “Ik had de bal misschien moeten afgeven aan Fernando Torres, maar ik scoorde zelf. Gelukkig.” In totaal tekende Hazard in z’n carrière voor 8 doelpunten op het kampioenenbal. Hij gaf 14 assists.

Over de goal die Hazard had wíllen scoren, moet hij niet lang nadenken. “Makkelijke voor mij. Die van Zidane in de finale van 2001 tegen Leverkusen. Volley met links, in de bovenhoek. Bye bye”, lacht de Belg. “Zelf kan ik mij de wedstrijd niet meer levendig herinneren. Die match was laat, dus ik moest al naar mijn bed van mijn vader.” Het beste doelpunt dat hij wél heeft gezien is dat van Cristiano Ronaldo tegen Juventus, twee jaar terug. Ook de omhaal van Bale tegen Liverpool staat bovenaan z'n lijstje. “Ik zat te klappen voor mijn televisie.”

Scoren of assists uitdelen?

Dat blijkt een moeilijke vraag voor Hazard. “Ik kan niet echt kiezen voor het ene of het andere”, begint hij. “Uiteindelijk is het gevoel hetzelfde eens de bal in het net ligt. Ik denk niet alleen aan scoren, wat andere spelers wel vaak doen. Ik ben meer een speler die het moment wil creëren waarop anderen kunnen scoren. Daarom noem ik mij misschien toch liever de assistgever dan de scoringsmachine”, besluit Hazard.

Op 7 augustus probeert Real Madrid in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League een 1-2-achterstand op te halen op het veld van Manchester City.

Blonde Thorgan

Hazard heeft nog een kans op de kwartfinales, dat heeft zijn broer Thorgan niet. De jongere broer van Eden traint alweer bij Borussia Dortmund, met wie hij tweede werd in de Bundesliga. Die heeft zich ondertussen een opvallende blonde coupe aangemeten.

Bekijk hier nog eens de topprestatie van De Bruyne uit de heenwedstrijd (1-2)



