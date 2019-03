Eden Hazard: “Ik ben niet bezig met een transfer naar Real Madrid” Redactie

19 maart 2019

14u03

Bron: VTM Nieuws 0

Real Madrid voert al een tijdje de forcing voor Eden Hazard. Er is officieel contact met Chelsea over een transfer komende zomer, maar voorlopig weigeren ‘The Blues’ in te gaan op onderhandelingen. De komst van Zinédine Zidane is een surplus, maar zelfs voor de terugkeer van ‘Zizou’ flirtte Real nadrukkelijk met Hazard. De Rode Duivel is naar eigen zeggen op dit moment niet bezig met een transfer. Dat zegt hij in een interview met VTM Nieuws.

Hazard bereidt zich voor op de twee interlands met de Rode Duivels. Hij focust zich nu op de nationale ploeg en op zijn huidige club Chelsea. En Hazard is ook duidelijk over zijn ambities bij The Blues: hij wil de Europa League winnen. “Daarna zien we wel,” klinkt het nog.