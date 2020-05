Eden Hazard fit voor herstart La Liga? “Ik wil klaar zijn voor de eerstvolgende wedstrijd” DMM

18 mei 2020

16u04

Bron: Real Madrid 0 Voetbal Hij zegt het niet letterlijk, maar Eden Hazard is weer zo goed als fit. De Rode Duivel staat bij Real Madrid opnieuw op het trainingsveld en heeft enkel conditioneel nog wat achterstand. “Ik wil klaar zijn voor de eerstvolgende wedstrijd”, klinkt het op de website van Real.



Het was ‘m inderdaad gelukt. Fit worden voor de start van het EK. Maar toen kwam de coronacrisis en kreeg Eden Hazard wat extra tijd om aan de revalidatie van het breukje in zijn enkel te werken. De Rode Duivel werd in maart geopereerd in de Verenigde Staten. Twee maanden later staat hij weer op het trainingsveld nadat de Spaanse regering vorige week groen licht gaf voor de profclubs om de trainingen weer te hervatten.

“De eerste week was een beetje vreemd”, vertelt Hazard. “Het was vooral leuk om met de ploeg weer samen te zijn.” De Rode Duivel werd enkele dagen geleden voor het eerst in het bijzijn van zijn teammaats gespot op training. Bovendien is Hazard fit genoeg om met de bal te trainen. “Het voelt heel goed aan om weer op het veld te staan met de ploegmaats. We hebben nu eindelijk ook weer een doel om naartoe te werken.”

Hazard verwijst daarmee naar juni. Als alles goed verloopt, dan zou de Spaanse competitie in navolging van de Bundesliga opnieuw starten op 12 juni. “Het is nu wachten op wedstrijden, maar ik ben erg blij met mijn terugkeer op het veld. Na twee maanden afwezigheid heb ik fysiek nog wat werk. Ook het balgevoel moet nog beter, maar ik wil klaar zijn voor de eerstvolgende wedstrijd”, aldus Hazard.

