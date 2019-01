Eden Hazard blijft toekomstvragen dribbelen: “Je kent het antwoord toch. Dan moet je de vraag niet meer stellen” Kristof Terreur in Engeland

21 januari 2019

20u33

Bron: HLNinEngeland / France Football 0 Voetbal De vragen over Real Madrid countert hij op automatische piloot. In een interview met France Football dribbelt Eden Hazard er mooi omheen. Hazard met een smile: “Of ik Real Madrid zie zitten? Waarom niet? Je stelt de vraag, maar je kent het antwoord al. Dan moet je die vraag eigenlijk niet meer stellen.”

Hij gaat ze nog twintig keer krijgen tot half juni. Zolang er geen akkoord is tussen Chelsea en Real Madrid over een zomertransfer, zullen journalisten blijven vissen. Vorige week, na de winst van de Beste Belg in het buitenland op het Gala van de Gouden Schoen, hield Hazard zich ook al op de vlakte over zijn toekomst. Zo vertelde hij aan onze man in Engeland: “On verra. Elke dag zijn er nieuwe verhalen. Ik concentreer me op wat ik moet doen. Goed presteren. Daarna zien we wel wat er aan het eind van het seizoen gebeurt. Op dat moment speelt dat niet in mijn hoofd.”

In een interview met France Football dat dinsdag verschijnt, is dat niet anders. Hij blijft op twee gedachten hinken. In zijn hoofd heeft hij uitgemaakt dat hij volgend seizoen in Madrid wil spelen, vandaar ook dat hij alle contractonderhandelingen met Chelsea voor zich uitschuift. Alleen wil hij zijn huidige werkgever niet schofferen. Hij houdt de deur op een kier. Hazard: “Ik heb alles hier gezien in Engeland. Ik heb hier alles gewonnen: twee bekers, twee titels. Alleen de Community Shield ontbreekt nog. Maar dat wil niet zeggen dat ik straks ga vertrekken. Na het WK had ik zin om andere oorden op te zoeken. Uiteindelijk ben ik toch gebleven en speel ik nu een van mijn beste seizoenen ooit. Dus denk ik niet dat ik een andere uitdaging broodnodig is. Maar dat wil niet zeggen dat ik beter zal worden.”

France Football: Staat een transfer naar Real jou aan?

Eden Hazard: “Waarom niet?”

FF: Waarom niet?

Eden Hazard: “Dat weet jij heel goed. Jij stelt de vraag, maar je kent het antwoord heel goed. Dus moet je de vraag eigenlijk niet stellen (lacht).”

FF: Real Madrid zonder Zidane blijft Real.

Eden Hazard: “Het is anders, maar het blijft Real”

FF: Hangt jouw toekomstbeslissing af van de toekomst van Zidane

Eden Hazard: “Mijn carrière staat of valt niet met Zidane. Als hij morgen naar Manchester gaat, teken ik niet bij Manchester. Ik ga niet wachten tot hij een club heeft gevonden om hem te volgen. Ik keek enorm naar hem op, dat weet je, als speler. Maar ik ga niet wachten om hem te volgen.

Verder geeft Hazard toe dat hij al zijn trainers frustreert en zal blijven frustreren. “Ik heb niet alleen Conte op de zenuwen gewerkt. Ik heb dat bij al mijn trainers gefrustreerd. Sarri nog altijd. Mourinho ook. Zij verwachten dat je meer scoort, meer dit doet, meer dat. En mijn volgende trainer zal ik ook frustreren.”

