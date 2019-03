Dynamische grafiek schept leuke inzichten in de vergelijking tussen Messi, Ronaldo en andere topschutters DMM

16 maart 2019

13u33

Bron: Streamable.com 0 Voetbal Dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de beste voetballers ter wereld zijn, staat buiten kijf. De twee domineren het hedendaagse voetbal al meer dan tien jaar. Maar hoe verhouden de andere scherpschutters zich tot de twee besten? Een nieuwe grafiek schept leuke inzichten.

Luis Suarez, Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Wayne Rooney, Gonzalo Higuain en Karim Benzema. Het is maar een greep uit de allerbeste aanvallers van de laatste tien jaar in het mondiale voetbal. Ze zijn intussen allemaal dertigers en hebben één iets gemeen: hun statistieken verbleken bij die van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Op zich geen verrassing en al veel langer geweten, maar een vergelijking door de jaren heen brengt leuke inzichten aan het licht.

Een dynamische grafiek, die druk gedeeld wordt op sociale media, toont de evolutie van de voorgenoemde generatiegenoten door de jaren heen. Te beginnen met het aantal doelpunten dat de verschillende topschutters op hun 20ste achter hun naam hadden. Opvallend: op dat moment in hun leven spanden Sergio Aguero en Wayne Rooney de kroon. Vooral Aguero bleek tot zijn 23ste een echte vroegbloeier te zijn met meer dan 120 doelpunten. Cristiano Ronaldo was voor zijn 23ste levensjaar dan weer de slechtste leerling van de klas met ‘amper’ 40 goals.

Ronaldo indrukwekkend na 30ste

Terwijl het aantal gescoorde doelpunten bij Aguero een beetje stagneert na zijn 23ste, wordt vooral duidelijk dat Lionel Messi vanaf dan het voortouw neemt. De aanvaller van Barcelona loopt een straat weg van de rest op vlak van gescoorde doelpunten. Maar let daarna vooral op de grafiek van Cristiano Ronaldo. Die komt eigenlijk pas vanaf zijn overgang naar Real Madrid volledig onder stoom.

Nog indrukwekkender wordt zijn grafiek na zijn 30ste. De Portugees boekt de meeste vooruitgang van alle aanvallers om op zijn 34ste de meeste doelpunten van allemaal voor te leggen. Let wel: Messi, Suarez en co zijn jonger dan Ronaldo. Voor hen stopte de grafiek natuurlijk iets vroeger. Toch is het duidelijk dat leeftijd er bij Ronaldo weinig toe doet. Benieuwd of de rest er op weg naar hun 34ste levensjaar ook nog zoveel goals bij zullen doen.