Dury over het briefje aan Bossut: "We moesten schuiven in de mandekking en dat moest duidelijk zijn"

18 december 2019

06u44 0 Croky Cup Zulte Waregem staat bij de laatste vier in de Beker van België. Trainer Francky Dury toonde zich achteraf een tevreden man, al wilden we natuurlijk weten wat er nu precies op het briefje stond dat de trainer tien minuten voor affluiten aan doelman Sammy Bossut liet bezorgen.

Het heeft moeite gekost om door te stoten naar de halve finales, vond Francky Dury. “Vooral tijdens de eerste helft hadden we geen overschot. We kwamen tekort in de duels, Morioka en Bruno kregen te veel vrijheid en we werden twee keer in de rug gepakt door Fall. Tijdens de rust heb ik gevraagd korter op de man te spelen. We komen snel 1-0 voor dankzij een fantastisch doelpunt van Berahino, waarna ik tot de vaststelling kwam dat de ploeg op twee gedachten hinkte. De ene wilde gaan, de andere lager postvatten om die krappe voorsprong te verdedigen. Een gevaarlijke situatie, die we gelukkig zonder schade doorkwamen.”

Op een bepaald moment liet Dury doelman Bossut een birefje met richtlijnen bezorgen. “We speelden mandekking op de stilliggende fasen”, verklaart de coach van Zulte Waregem. “Toen Nicholson in kwam, moesten we schuiven. Het is kunst om dat goed te doen. Ik heb geleerd als je dat meegeeft met één speler dat het soms niet aan iedereen wordt doorgegeven. Hier langs ‘de achterkant’ van het doel kon het snel gebeuren. Enkele jongens stonden toch op te warmen en zo kwam het makkelijk bij Sammy terecht. Het gaat er bij mij vooral om dat zoiets duidelijk is.”

“Wie we donderdag willen loten in de halve finale van de Beker? Geen voorkeur. Ik ben met mijn gedachten al bij de competitie, waarin we even hard als vanavond zullen moeten knokken, willen we kans maken PO 1 te halen.”