Duitse zender ZDF: “Champions League pas in juli en augustus uitgespeeld” Redactie

01 april 2020

14u04 4 Voetbal De Champions League en Europa League worden komende zomer in juli en augustus afgewerkt, zo meldde de Duitse televisiezender ZDF. Officieel is het allemaal nog niet, het Uitvoerend Comité van de UEFA moet daarvoor groen licht geven.

Volgens ZDF is dat beslist op de videoconferentie die de Europese voetbalconfederatie UEFA woensdagmiddag organiseerde met vertegenwoordigers van de 55 lidstaten. De twee Europese competities, die allebei in de achtste finales zijn aangekomen, liggen vanwege het coronavirus al sinds vorige maand stil.

De in juni geplande oefeninterlands en play-offs voor het EK van komend jaar zouden naar de herfst verschoven worden. Op die manier hoopt de UEFA meer ruimte te geven voor het afwerken van de nationale competities, die nagenoeg overal in Europa stilliggen. Vooral de Big Five stuurt aan op het afwerken van het huidige seizoen, anders zouden de financiële gevolgen niet te overzien zijn. In België varen de clubs een andere koers. Een meerderheid van de profclubs is immers bereid om een punt achter het huidige seizoen te zetten. De profcompetities in ons land liggen sowieso nog tot 30 april stil.

De UEFA maakte eerder al op 17 maart de beslissing bekend dat het EK van komende zomer wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Door het uitstel van het EK loopt het seizoen uiterlijk tot 30 juni, maar door de verplaatsing van de CL en EL naar de zomer past de UEFA hier reeds een mouw aan. Mogelijk is dat een aanzet om ook de nationale competities langer te laten doorlopen. In dat geval is het wel onduidelijk wat er met de transferperiode en de op 30 juni aflopende contracten moet gebeuren. Om dat te onderzoeken heeft de Wereldvoetbalbond FIFA een werkgroep opgericht.

Meer over UEFA

sport

sportdiscipline

voetbal

sportorganisatie

EK

ZDF