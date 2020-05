Duitse sportvrouw van het jaar 2017 klaagt voorkeurspositie voetbal aan: “Voetbal wordt boven alles geplaatst” NVE

09 mei 2020

12u03

Bron: Belga 0 Voetbal Volgend weekend mogen de voetballers in de Duitse Bundesliga opnieuw hun kunsten tonen terwijl voor bijna alle andere topsporters nog een competitieverbod geldt. Meervoudig olympisch kampioene biatlon Laura Dahlmeier betreurt dat het voetbal “boven alles staat”.

“Het is moeilijk te oordelen of dit pervers is of gewoon typisch voor het voetbal”, zegt Dahlmeier, die vorig jaar afzwaaide met op haar erelijst onder meer twee olympische en zeven wereldtitels.

“Voetbal wordt boven alles geplaatst. Ik vind dat ze nog wat langer hadden kunnen wachten. Er moet niet meteen opnieuw gespeeld worden”, vindt de Duitse sportvrouw van het jaar 2017. Ze deelt die kritiek met andere Duitse topsporters als speerwerper Johannes Vetter, kogelstootster Christina Schwanitz en olympisch roeikampioen Karl Schulze, die de voorkeursbehandeling voor het voetbal al eerder “unfair” noemden.

De Duitse overheid gaf de eerste- en tweedeklassers groen licht om, onder strikte veiligheidsvoorwaarden, vanaf volgend weekend de competitie achter gesloten deuren te hervatten. Dahlmeier vindt dat ook jongeren nu snel de toestemming moeten krijgen om weer te mogen sporten in teamverband.

“Als kleine jongens geen toelating krijgen om een balletje te trappen, maar op de televisie wel opnieuw naar de Bundesliga kunnen kijken, dan slaat dat nergens op. Het versoepelen van de regels moet dan ook voor de jonge mensen worden ingevoerd.” Dahlmeier pleit er ook voor dat in andere sporten het competitieverbod wordt opgeheven.

