Duitse sporteconoom: "Coronavirus zal ook voelbaar zijn op internationale transfermarkt"

22 maart 2020

11u02

Bron: Belga 0 Voetbal De gevolgen van de pandemie van het coronavirus zullen komende zomer ook voelbaar en zichtbaar zijn op de transfermarkt in het voetbal, zo verklaarde de Duitse sporteconoom Christoph Breuer zondag aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

"Daarin wordt zeker een deuk verwacht. Zeker voor spelers onder de echte top, zal niet meer de volledige prijs betaald worden. De marktwaarde van de echte supersterren zal min of meer stabiel blijven. Zij zijn van grote waarde voor hun clubs, die bovendien financieel erg krachtig zijn omdat zij rijke investeerders hebben. Mogelijk komen zij de crisis zelfs zonder kleerscheuren door.”

Intussen is wel duidelijk dat de crisis het Europese voetbal miljarden zal kosten en dus moet er naar oplossingen gezocht worden. "Clubs kunnen eventueel met kleinere selecties werken en daarnaast moeten zij individueel kijken hoe zij de kosten naar omlaag kunnen halen.”

Vorig jaar gaven voetbalclubs wereldwijd een recordbedrag van 7,35 miljard dollar (6,63 miljard euro) uit aan transfers, een stijging met 5,8 procent in vergelijking met 2018, toen voor de eerste keer de kaap van 7 miljard dollar gerond werd.

De bij de UEFA aangesloten landen en clubs zorgden voor 76 procent van de uitgaven, goed voor 5,05 miljard euro. Naar jaarlijkse gewoonte spanden de Engelse clubs de kroon met 1,36 miljard euro aan uitgaven aan inkomende transfers, gevolgd door Spanje met 1,15 miljard euro. Daarna gaapt er een stevige kloof met nummer drie Duitsland, dat 619 miljoen euro liet noteren. België staat met 164 miljoen euro, liefst 22,9 procent meer dan in 2018, op de achtste plaats, voor onder meer Portugal, Nederland en Turkije.

Positieve balans in België

Uitgaande transfers brachten in ons land echter 266 miljoen euro op, een stijging van 64,6 procent, en een negende plaats internationaal. Opvallend is de stijging van 164,2 procent die de Nederlandse clubs lieten noteren: 366,3 miljoen euro brachten de uitgaande transfers op bij onze noorderburen. Met 874 miljoen euro is Engeland ook daar de leider.

Met een positieve balans van 102 miljoen euro is België wereldwijd zesde, na Portugal (346 miljoen euro), Brazilië (270), Nederland (246), Frankrijk (226) en Argentinië (103). Met een negatieve balans van 486 miljoen euro is Engeland de slechtste leerling van de klas, gevolgd door Spanje (336) en Italië (312).

