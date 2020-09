Droomavond: Red Flames eten Roemenië met huid en haar op na hattrick Wullaert, grote rivaal Zwitserland laat punten liggen GVS

18 september 2020

19u07 10 Red Flames 15 op 15! De Red Flames walsten in de vijfde EK-kwalificatiematch over Roemenië. Het werd 6-1. Tessa Wullaert blonk uit met een hattrick. Extra goed nieuws: grote rivaal Zwitserland geraakte in Kroatië niet verder dan een 1-1-draw. Dinsdag speelt België uit bij de Zwitserse dames.

Na een moeizaam begin trokken de Red Flames in een leeg stadion al snel het laken naar zich toe. Want hoe hard Roemenië ook liep, duwde en tackelde, tegen één klepper was er in de eerste helft geen kruid gewassen. Aanvoerster Tessa Wullaert was bij élke vloeiende combinatie betrokken. Eerst dwong de aanvalster van Anderlecht een penalty af, ze zette die zelf om - heerlijk in de bovenhoek gemikt. Zeven minuten later vond ze met een perfecte lage voorzet Van de Velde - zij was de vervangster van de geblesseerde De Caigny. Van de Velde kreeg er ‘m niet in gefrommeld, maar Cayman kon in de draai wel scoren. De Flames op rozen.

Na de dubbele achterstand probeerde Roemenië de bakens te verzetten - ze toonden soms dat ze heus wel meer kunnen dan enkel tikken uitdelen -, zo spatte een poging pardoes uit elkaar op de dwarsligger. Serneels riep zijn dames tot de orde: van verslapping wilde hij niet weten, Wullaert zorgde voor het antwoord. De dieptepass van Vanhaevermaet was op maat, het nummer negen legde koelbloedig binnen. De topschutster voelde zich als een vis in het water: Goal 45 in 91 interlands.

Honger na rust gestild? Niets van. Van de Velde speelde Wullaert aan in de zestien, de drievoudige Gouden Schoen maakte ruimte voor zichzelf en legde de 4-0 binnen. Rus - ex-Anderlecht - verprutste de Belgische clean sheet met een rake kopbal aan de tweede paal, even later vielen de geelhemden met tien na rood voor Meluta. De Flames gingen op zoek naar meer. Philtjens en Minnaert werden geen goal gegund, maar de ingevallen Dhont en Vanhaevermaet trapten de 6-1-eindcijfers binnen.

Klus met verve geklaard. En het extra goede nieuws: grote rivaal Zwitserland kwam in Kroatië niet verder dan een 1-1-gelijkspel. De Flames pakken zo een onverwachte bonus van twee punten. Dinsdag volgt een rechtstreeks duel in Thun



