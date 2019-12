Dries Mertens veilt truitjes voor Warmste Week, maar actie (tijdelijk) geschorst door eBay Redactie

18 december 2019

09u37 0

Dries Mertens en Kat Kerkhofs kondigden eergisteren aan dat ze in het kader van de Warmste Week geld willen inzamelen ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen. Mertens had zijn kleerkast ‘opgeruimd’ en daarin vond hij heel wat gebruikte truitjes van bekende voetballers: onder meer zijn eigen truitje, maar ook dat van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en heel wat anderen.

Het koppel vraagt om naar www.dewarmstepleegzorg.be te surfen en mee te bieden. De website waar de truitjes worden geveild, eBay, heeft de verkoop nu echter geblokkeerd omdat het niet bewezen is dat de shirts authentiek zijn. Standaardprocedure bij eBay, maar daardoor moeten Dries en Kat wel wachten op het geld voor Pleegzorg Vlaanderen. Het koppel hoopt dat het tegen vanavond opnieuw in orde is en de veiling kan voortgaan. De Warmste Week start vandaag en loopt nog tot kerstavond.

Steun net als ik @pleegzorgvl en @DeWarmsteWeek! Bied op je favoriete shirt(s) via https://t.co/IzV3MBhvQH ♥️ pic.twitter.com/5eGQr8tIVc Dries Mertens(@ dries_mertens14) link