Dries Mertens openhartig: "Ergens ben ik blij dat ik op dit moment geen kinderen heb. Dat heeft me wat blessureleed bespaard" MH

07 juni 2018

23u26

Dries Mertens is meer dan alleen 'hot' in Napels. In het programma 'Dries Mertens: God in Napels' op Eén legde de Rode Duivel zijn ziel bloot. Over Napoli, zijn familie én last but not least: het WK in Rusland.

“Of Napels meer thuis is dan België? Op dit moment wel. Ik zit hier nu vijf jaar, hé. En ik ben jammer genoeg bijna nooit in België.” Naast profvoetballer is de overal graag geziene Leuvenaar ook een echte familieman. “Tuurlijk mis je de familie. Ik zie bijvoorbeeld de kindjes van mijn broer -van het tweede kindje ben ik peter- zelf amper opgroeien. De kinderen snappen wel dat ik voetballer ben en naar het buitenland moet, maar de laatste tijd merk ik wel dat ze dan bij de mama gaan zitten. Ze willen dan even niet meer met mij praten. Dat is wel een beetje moeilijk. Toch zal ik voetballer blijven tot ik het fysisch niet meer aankan” vertelt hij.

Een kinderwens? Dat lijkt momenteel nog niet aan de orde. “De kindjes van mijn broer waren hier eens op bezoek. Om 7u ’s ochtends stonden ze aan mijn bed. Dat voelde ik écht op training (lacht). Ergens ben ik dus blij dat ik op dit moment geen kinderen heb. Dat heeft me wel wat blessureleed bespaard."

In Napels willen ze maar wat graag dat Mertens nog jarenlang de heilige clubkleuren verdedigt. In elk straatje van de havenstad wordt ie als held aanschouwd. “Napels heeft 1 miljoen inwoners en ik denk dat ik met ze allemaal op de foto heb gestaan. Ze maken dan maar een tweede foto.”

Kritiek via Twitter

“Ik voel me echt goed in Napels. Ik heb nog twee jaar contract, dus daarna zien we wel." Uiteraard speelt vriendin Kat Kerkhofs een belangrijke rol in de toekomstplannen. "Naar China wil ze bijvoorbeeld écht niet (lacht).” ‘Driesje’ weet wat hij aan zijn ‘Kat’ heeft. Ook op de –sportief gezien- moeilijkere momenten. “Ze is héél belangrijk na een verliesmatch. Ze weet dan wanneer ze mij moet entertainen of met rust moet laten. Zelf probeer ik die knop zo snel mogelijk om te draaien. Al kan ik een nederlaag moeilijk relativeren. Vroeger las ik ook dingen op Twitter en soms deden harde woorden wel pijn. Nu lees ik dat allemaal niet meer. En als ik het zie, interesseert die mening van anderen me niet.”

Napolitanen zijn levensgenieters pur sang. “De dag voor de match staat er wijn op tafel. En onze trainer is de grootste roker van iedereen hier", lacht hij. "Af en toe een beetje stoom aflaten, bijvoorbeeld met een glaasje wijn, moet kunnen."

Uiteraard liet Mertens zich ook uit over het aankomende WK. “Ik heb het gevoel dat de ploeg verder staat dan de vorige tornooien. Zeker op individueel gebied. Maar hetgeen ik mis, is een identiteit van het Belgische voetbal. Nederland speelt bijvoorbeeld in een 4-3-3, aanvallend. Spanje speelt dan weer met verzorgde passing en opkomende backs. Maar wat is de filosofie van het Belgische voetbal? Hoe gaan wij spelen? Zo iets moet eigenlijk vanaf de jeugd beginnen."

“We geloven er enorm in dat we wereldkampioen kunnen worden. Maar ik lees zoveel dat België wereldkampioen moét worden. Laat ons rustig blijven en het match per match bekijken. We hebben in elk geval de kwaliteiten."

Wilmots

Mertens nam het tenslotte ook op voor ex-bondscoach Marc Wilmots. “Hij heeft discipline in de groep gebracht. In mijn ogen heeft hij heel veel positieve dingen verwezenlijkt. Hij kreeg veel stront over zich heen, maar onterecht. Hij zorgde voor een positieve sfeer. Zo was er vroeger bijvoorbeeld een periode waarin Walen en Vlamingen bij wijze van spreken aan twee aparte tafels aten. Daar heeft hij verandering in gebracht."