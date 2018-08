Drie weken vakantie voor Lukaku te weinig? Van Aert doet het op jaarbasis met amper één week DMM

01 augustus 2018

14u40 0 Voetbal Romelu Lukaku keert drie dagen eerder uit vakantie terug. De Rode Duivel komt zo amper drie weken na het WK alweer het trainingsveld op. Niet goed volgens de FIFPro, al zijn de vakanties voor andere topsporters ook niet bijster lang te noemen...

José Mourinho heeft zijn zin gekregen. De Portugese coach van Manchester United schreeuwde enkele dagen geleden in de Verenigde Staten moord en brand omdat hij in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen niet op zijn vaste kern kon rekenen. United kreeg in een oefenwedstrijd tegen Liverpool 1-4 om de oren en daarom liet de coach duidelijk verstaan niet tevreden te zijn met de gang van zaken.

Lukaku, Pogba en nog enkele WK-gangers komen daarom vroeger terug uit vakantie. Normaal gezien zou Lukaku de eerste competitiewedstrijd tegen Leicester op 10 augustus missen, maar daar komt nu dus verandering in. De laatste wedstrijd van Lukaku dateert van de gewonnen wedstrijd om de derde plaats op het WK. Van 14 juli tot begin volgende week heeft de Rode Duivel dus drie weken vakantie gehad.

Dat terwijl bijvoorbeeld ook Vincent Kompany en Kevin De Bruyen zich weer bij hun club hebben gemeld. Kompany nam slechts twee weken vakantie en trainde deze week al mee bij de ploeg van Pep Guardiola. De Bruyne wil dan weer bij de groep zijn om de teamgeest te bevorderen en is volgende zondag present - als toeschouwer - in de strijd om de Community Shield.

Volgens de FIFPro schaden dergelijke praktijken de fitheid van de spelers. De spelersvakbond trok eerder al aan de alarmbel na de vaststelling dat de vakantieperiodes voor voetballers steeds korter worden. Door de band genomen hebben profvoetballers een vijftal weken vakantie na het seizoen. Lukaku blijft er met zijn drie weken dus een flink stuk onder. Een knappe geste dus voor de Rode Duivel om vervroegd terug te komen bij Manchester United.

Maar hoe zit die verhouding nu in vergelijking met andere topsporters? Kunnen wielrenners of tennissers op een even grote vakantieperiode rekenen? Een blik op het seizoen van enkele Belgische coryfeeën over de verschillende sporttakken heen leert dat het in sommige gevallen niet veel beter is gesteld met de duur van die vakantieperiodes.

Vakantie of échte vakantie: Van Avermaet heeft ook maar 3 weken

Bovendien rijst de vraag in hoeverre sporters ook actief zijn gedurende hun vakantie. Zo verbleef Lukaku drie weken in de Verenigde Staten zonder echt in de buurt van een bal of voetbalveld te komen. Ter vergelijking: Greg Van Avermaet had na het vorige wielerseizoen vakantie van 26 september (de dag na het WK wielrennen) tot 31 januari (de start van de Ronde van Valencia). Tussen halverwege en eind oktober reed Van Avermaet nog enkele criteriums in China, terwijl hij op 11 november de training alweer hervatte. Strikt genomen kon de olympische kampioen deze winter dus rekenen op een twee à drie weken échte vakantie.

Van Aert spant de kroon: 1 week vakantie

Hetzelfde liedje bij Wout van Aert, zij het met nog wat minder vakantie. De renner van Veranda's Willems-Crelan combineerde dit jaar de weg met het veld en dat had ook zijn weerslag op de agenda. Volgens de data op Strava startte Van Aert in april 2017 om na enkele weken training op 17 mei 2017 in de Ronde van Noorwegen aan zijn wegseizoen te beginnen. Vervolgens schakelde hij in september na een zomer op de weg over naar het veld. Aan het eind van de crosswinter volgde in februari een weekje vakantie om dan het geweer vol op de klassiekers te richten. Van Aert reed met Parijs-Roubaix zijn laatste wedstrijd op 8 april, alvorens de riem er voor even af te halen. Meer dan verdiend, want van april 2017 tot april 2018 kon Van Aert dus maar van één week échte vakantie genieten.

David Goffin: bijzonder korte rustperiode door finale Davis Cup

Ook voor David Goffin een héél korte vakantieperiode. De beste Belgische tennisser speelde eind november 2017 nog de finale van de Davis Cup om vervolgens op 27 december zijn nieuwe seizoen te starten in Australië met de Hopman Cup. Ook daar dus maar drie weken échte vakantie, het equivalent van de rustperiode die Lukaku nu dus voor zichzelf kon nemen.

Vandoorne: lange break, maar weinig vakantie

Als allerlaatste nog Stoffel Vandoorne, die andere succesvolle Belg in één van de meeste mondiale sporten. De West-Vlaming beëindigde zijn eerste seizoen in de Formule 1 met de GP van Abu Dhabi eind november 2017. Tussen enkele sponsorverplichtingen door volgde toen een vakantieperiode tot 16 januari 2018, de dag waarop Vandoorne zich opnieuw bij McLaren moest melden met het oog op het nieuwe Formule 1-seizoen. Op zijn Twitter-pagina ontdekten we in die periode wel een foto van Vandoorne die zijn conditie onderhoudt met een stevige fietstocht. Het verdict is dus ook maar 4-5 weke vakantie. Zo slecht hebben de voetballers het dus nog niet.