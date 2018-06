Draagt Balotelli voortaan de Italiaanse kapiteinsband? "Het zou een signaal tegen het racisme zijn" DMM

03 juni 2018

22u15

Bron: Belga 9 Voetbal Mario Balotelli (OGC Nice) heeft op een persconferentie verklaard dat hij - indien de nieuwe Italiaanse bondscoach Roberto Mancini hem tot kapitein zou bombarderen - dat "een sterk signaal tegen racisme zou vinden".

Bondscoach Roberto Mancini, die Balotelli eerder onder zijn hoede had bij Internazionale en Manchester City, gaf eerder mee dat, als vaste kapitein Leonardo Bonucci (AC Milan) niet zou kunnen spelen, Balotelli (27) als meest ervaren speler de kapiteinsband zou erven.

"De kapiteinsband dragen zou voor mij niets veranderen", legde de spits, een dag voor de oefeninterland in Turijn tegen Nederland, uit. "Maar het zou een sterk signaal zijn tegen het racisme in ons land. Ik ben bij de selectie om doelpunten te maken. Niet om aanvoerder te zijn. Ook zonder kapiteinsband kan ik het goed voorbeeld geven. Maar mij tot aanvoerder maken, zou het volk laten zien dat ook immigranten, mensen van Afrikaanse origine zoals ik, het tot kapitein van Italië kunnen schoppen."

De voorbije vier jaar werd Balotelli niet opgeroepen voor de Squadra Azurri, maar eind mei vierde hij zijn terugkeer in de vriendschappelijke interland tegen Saoedi-Arabië met een doelpunt. Tijdens die wedstrijd werd in het publiek een racistisch spandoek ontrold, waarop te lezen stond "onze kapitein heeft Italiaans bloed".

"Het is moeilijk voor mij", vervolgde Balotelli. "Ik heb toen ik jonger was veel te maken gehad met racisme. Vandaag de dag weet ik niet of het om racisme of om jaloezie gaat."