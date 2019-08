Documentaire over Maradona maakt indruk op ex-Rode Duivels: “Als je die beelden ziet, schrik je toch wel” Redactie

01 augustus 2019

16u00

Bron: VTM 0

Danny Veyt, Jean-Marie Pfaff en Leo Van der Elst gingen gisteravond naar de première kijken van Diego Maradona, documentaire over het leven de Argentijnse balkunstenaar. En de ex-Rode Duivels waren toch wel onder de indruk na het zien van het werk. “Als je al die beelden ziet, dan schrik je toch wel van wat er allemaal gebeurd is met Maradona”, aldus aldus Veyt. Bekijk alle reacties in bovenstaande video.