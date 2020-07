Divock Origi getuigt over hoe hij als 12-jarige slachtoffer werd van racisme: “Hoe langer ik naar hem keek, hoe agressiever hij werd” Redactie

30 juli 2020

09u37 1 Voetbal In een interview met Bleacher Report heeft Divock Origi (25) een pakkende getuigenis gedeeld over hoe hij als 12-jarige het slachtoffer werd van racisme. De Rode Duivel kreeg allerlei verwensingen naar het hoofd door een vader van een tegenstander. “Die man schreeuwde racistische dingen naar me, hij noemde me alles wat je kunt bedenken.”

Origi begint zijn verhaal hoe hij als 12-jarige jeugdspeler van Racing Genk een wedstrijd speelde op bezoek bij Zulte Waregem. “Ik speelde een sterke wedstrijd op de rechterkant en we stonden vier doelpunten voor. Plots hoorde ik een vader van de tegenstander. Hij stond naast het veld, hij had grijs haar. Ik herinner me het nog zo goed.”

De man beledigde Origi vanop de zijlijn. “Hij schreeuwde racistische dingen naar me, hij noemde me alles wat je kunt bedenken”, getuigt de aanvaller van Liverpool. “Ik herinner me dat ik naar hem keek. En hoe langer ik naar hem keek, hoe agressiever hij werd. Hij riep dat ik ouder was omdat ik groter was dan de andere spelers. Nu is het nog pijnlijk om te vertellen wat hij toen allemaal zei. Het trof me heel diep. Hij vergeleek me met dingen die niet menselijk zijn.”

Origi probeerde de wedstrijd nog uit te spelen, maar het lukte hem niet. “Ik begon te wenen. Het was de eerste keer dat ik in tranen uitbrak in het bijzijn van zoveel volk. Mijn teamgenoten begrepen niets van de hele situatie. Wat zorgt ervoor dat een persoon iemand anders op die manier kan aanvallen, gewoon omdat ik goed speelde tegen zijn zoon? Zelfs mijn rechtstreekse tegenstander was in de war: ‘Wat is hier net gebeurd?’”

Op de bus naar huis had Origi het erg moeilijk. “Ik voelde me vernederd, ik voelde me aangevallen, kwetsbaar. Je probeert alles te verwerken, maar als 12-jarige kun je zoiets niet in het juiste perspectief plaatsen”, vertelt hij. Bij zijn ouders vond Origi de nodige steun. “Mijn vader is iemand waar ik veel respect voor heb. Ik vroeg hem waarom die man dat deed. Het enige wat mijn vader kon doen, was medeleven tonen. Hij was er op het moment zelf niet bij, maar ik herinner me hoe hij wenste dat hij erbij was, zodat hij me kon beschermen. Hij zei wel één ding: dat ik het misschien nog niet kon begrijpen, maar dat ik meer op mezelf moest focussen en fier moest zijn over waar ik vandaan kom.”

Voor de Rode Duivel was de gebeurtenis een eye opener. “Ik leerde door die gebeurtenis om te gaan met dat soort problemen. Het is moeilijk om erover te praten. Mijn boodschap aan de 12-jarige Divock? Blijf doorgaan, hou vol. Mensen zullen het blijven doen, maar wees gewoon moedig.”

Bekijk hieronder de getuigenis: