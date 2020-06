Dit zijn de meest ophefmakende momenten uit veelbesproken voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’ Redactie

24 juni 2020

13u28 2 Voetbal De populaire Nederlandse voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’ bevindt zich in het oog van de storm. Aanleiding is De populaire Nederlandse voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’ bevindt zich in het oog van de storm. Aanleiding is een misplaatste grap van analist Johan Derksen , die de rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. Het is lang niet de eerste keer dat het televisieprogramma de limieten opzoekt en voor ophef zorgt.

René van der Gijp doet zich voor als ‘Renate’

In februari 2018 kreeg René van der Gijp de wind van voren wanneer hij zich voordeed als ‘Renate’. Hij kleedde zich als een vrouw en zette een blonde pruik op. Een reactie op VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck die ervoor koos om als Bo Van Spilbeeck door het leven te gaan. Zij kwam openhartig uit voor haar keuze. Maar Van der Gijp en Derksen hadden zo hun bedenkingen. “Ik gun het hem van harte en stoor me er niet aan, maar ik blijf het wel bijzonder vinden”, vertelde Derksen. “Ik vind het vreemd. Maar iedere gek heeft zijn gebrek.”

De uitlatingen van Van der Gijp en Derksen zorgden voor commotie. Het COC, de Nederlandse holebi-vereniging, riep op tot het stopzetten van het programma. Dat gebeurde niet, maar de analisten kregen wel een stevige waarschuwing vanuit de directie. Drie dagen later maakte Van der Gijp duidelijk dat hij “niets tegen transgenders” heeft. Dat er zoveel te doen was rond zijn optreden, snapte hij niet. “We zijn helemaal aan het doordraaien.”

“Twee hysterische, jonge homootjes”

Dat Van der Gijp en Derksen niet van plan waren om gas terug te nemen, bleek later dat jaar. De bal ging in november 2018 aan het rollen nadat Derksen reageerde op het nieuws dat twee homoseksuele voetbalsupporters een brief schreven naar de KNVB. Daarmee wilden ze de homofobe sfeer die in voetbalstadions heerst aanpakken. Door de vele homofobe spreekkoren is het voor veel homoseksuelen in het voetbal nog steeds moeilijk om uit de kast te komen, lieten ze verstaan. Maar er volgde een heel andere reactie op het schrijven van Daan Verhoeven (25) en Bowi Jong (20) dan ze hadden gehoopt. “Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben, vind ik. Je bent niet meteen een homofoob als je een grap maakt. Ik laat me niet gek maken door twee hysterische, jonge homootjes”, vertelde Derksen. Een golf van kritiek volgde. De hashtag #SorryJohan werd gelanceerd. Excuses bood hij niet aan, wel erkende hij dat hij “makkelijk praten heeft als hetero”. “Onze grappen zijn van een bedenkelijk niveau, maar niet haatdragend’’

‘Verkrachtingsrel’

Het programma kwam in 2017 ook in een ‘verkrachtingsrel’ terecht. De Nederlandse journalist en televisiemaker Jelle Brandt Corstius maakte bekend dat hij jaren geleden het slachtoffer werd van seksueel misbruik. Ook daar deden ze bij ‘Voetbal Inside’, zoals het programma toen nog heette, lacherig over.

Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek. pic.twitter.com/EUfcBgySbv Jelle BrandtCorstius(@ jellebc) link

“Die kan je gewoon melken, man!”

Amper een week na die rel liet Van der Gijp zich weer opmerken. Hij is niet de grootste darts-aanhanger, maar toch zorgde de sport naar eigen zeggen voor zijn “twee hoogtepunten van het weekend”. Of beter: de walk-on girls die Michael ‘Mighty Mike’ van Gerwen vergezelden, deden dat. “Die kan je gewoon melken, man!”, zei Van der Gijp over de vrouwen. Derksen, die zich ook al neerbuigend uitliet over vrouwenvoetbal, riep hem even tot de orde. Al leek hij zijn boodschap niet echt te menen. “Dit is seksistisch en platvloers. Ik heb één voorstel: laat de beelden nog een keer zien.” Ook toen lieten de scherpe reacties op de sociaalnetwerksites niet lang op zich wachten.

