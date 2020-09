Dirk Deferme juicht het beleid in ons vrouwenvoetbal toe: “In 2023 weten de Red Flames waar ze staan” Dirk Deferme

14 september 2020

09u40 0 Voetbal In aanloop naar de twee EK-kwalificatieduels van de Red Flames, zag Dirk Deferme hoe Janice Cayman speelde én scoorde voor de Franse topclub Lyon. Onze watcher van het Belgische vrouwenvoetbal maakt meteen de overstap naar ons land en ziet hoe er hier een visie, plan en beleid is. Vrijdag spelen de Flames thuis tegen Roemenië, vier dagen later is er de topper in en tegen Zwitserland. Twee interlands live te zien op VTM 4 en HLN.be.

Janice Cayman, nummer 23 van Olympique Lyonnais, maakte kort na de rust in Reims het tweede doelpunt voor haar Club. Het klassieke tafereel na het doelpunt was uitzonderlijk mooi, de blijdschap van Cayman beroerde en was kinderlijk authentiek. Bij Lyon noemen ze haar het Belgische Mes naar het Zwitserse Victorinox omdat ze zoveel functies heeft. Vrijdag was ze rechtsachter vanaf de eerste tot de laatste minuut. Cayman staat niet dikwijls in de basis.

Sinds 1992 (de start van de Champions League en de Premier League) en zeker na 1995 (Bosman-arrest, Europese spelers kunnen onbeperkt overal op het continent gaan voetballen) meten we het succes van een klein land op basis van het aantal spelers in de grotere buitenlandse competities. De beste speelsters van de wereld vind je in de VS (de meeste Amerikaanse wereldkampioenen), Frankrijk (bij Champions League-veelvraat Olympique Lyonnais), Duitsland, een beetje Spanje en vooral in de Engelse Super League.

België heeft acht Flames in het buitenland waarvan drie in de grootste competities. Wullaert, Jaques en Vanmechelen spelen sinds dit seizoen weer thuis.

Om uit te maken waar België staat in het internationale vrouwenvoetbal is het aantal vrouwen actief in andere landen niet de enige en misschien ook niet de beste maatstaf. Vrouwenvoetbal is ook in de grote landen nog afhankelijk van conjunctuur. Geld voor de mannen eerst is hiervan de beste vertaling.

In België is er een aanpak die hopelijk minder gelinkt is aan een economische hausse. Een plan, een visie en beleid.

Al sinds een jaar of vijf trainen de beste Belgische vrouwen, ook jeugd, zo veel en zo lang als dat kan in een kamp met de Flames. Daar krijgt talent alle kansen. De vrouwen zijn voor het volgende paar interlands bijna twee volle weken samen. Dat is niet uitzonderlijk. En, sinds dit seizoen zit er extra-geld in de Super League. Tien ploegen, niemand degradeert. Dat is een duidelijk groeimodel, een investering, een meerjarenplan. Beleid dus en dat is altijd beter dan van crisis naar crisis hollen met telkens nieuwe maatregelen. Zoals in de politiek, ja.

Het doel van de vrouwen is op het EK de tweede ronde halen en daarna voor het eerst ooit: kwalificatie voor het WK.

In 2023 weten de Red Flames waar ze staan. Hopelijk in Australië of Nieuw-Zeeland.