Directeur Nederlandse voetbalbond zegt dat BeNeLiga-plannen in de koelkast gaan: "Door corona andere dingen aan ons hoofd"

18 mei 2020

De BeNeLiga-plannen vliegen in de koelkast. Dat is de conclusie na een debat met Louis van Gaal en KNVB-directeur Eric Gudde gisteravond tijdens ‘NOS Studio Sport’, waarin die laatste duidelijk maakte dat de grensoverschrijdende competitiehervorming momenteel niet aan de orde is. “Door het coronavirus hebben we andere dingen aan ons hoofd”, liet Gudde verstaan. Terwijl de Pro League, haar Nederlands equivalent Eredivisie CV en hun topclubs een tweede haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door Deloitte, lijkt de BeNeLiga opnieuw op de lange baan te worden geschoven.

