Dion Cools na nederlaag tegen Polen: “We hebben nu niets meer te verliezen” AB

16 juni 2019

20u45

Bron: Sporza 0 EK voor Beloften “Niet efficiënt genoeg.” Doelpuntenmaker Dion Cools (23) vatte de nederlaag van de Jonge Duivels tegen Polen (3-2) goed samen. En of Belgische beloften de kansen hadden om te winnen, maar ze lieten de wedstrijd uit hun handen glippen.

“Iedereen is heel ontgoocheld in het resultaat”, vertelde Dion Cools net na de nederlaag. “Gezien de hele wedstrijd verdienden we om te winnen. Het is dan dubbel zo zuur omdat dit een duel was dat we moésten winnen. Wat het kantelmoment was in de match? Goh, het eerste doelpunt van Polen slikken we te makkelijk. Daarna creëerden we wel kansen, maar die gingen niet binnen. Uiteindelijk worden we koud gepakt op een corner (zucht). Mijn aansluitingstreffer kwam te laat. De Polen zetten een goed blok en het was moeilijk om de oplossingen te vinden. Kijk, we moesten in de eerste helft efficiënter zijn en defensief meer solide.”

Door de nederlaag wordt de tweede ronde bereiken wel heer erg moeilijk. Nu moeten de Jonge Duivels punten pakken tegen toplanden Italië en Spanje. “Ja, dat wordt lastig. Maar we hebben nu niets meer te verliezen, hé. We gaan nu zonder drukken kunnen spelen, dan weet je nooit wat er nog mogelijk is.”