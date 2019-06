Dion Cools kijkt uit naar topaffiche: “Ik verwacht een prachtige match" GVS

18 juni 2019

17u45

Bron: Belga 0 EK voor beloften "De kater is intussen verteerd", begon Dion Cools zijn perspraatje één dag voor de tweede groepswedstrijd tegen Spanje op het EK U21. Cools doelde uiteraard op de verrassende 3-2-nederlaag zondag tegen Polen. Twee dagen later keek hij met optimisme en geloof in eigen kunnen vooruit. "Spanje zal achterin zeker ruimte laten en wij zijn sterk op de counter. Er is iets mogelijk", aldus de rechtsachter.

"Na de wedstrijd en ook de ochtend erna had ik een grote kater", kwam Cools nog even terug op de nederlaag tegen Polen. "Maar eenmaal terug op training lag de nadruk op het positieve. We zijn nog niet uitgeschakeld, ook al denkt de buitenwereld dat al wel. In principe is alles nog mogelijk. We starten morgen met een fris hoofd aan de partij.”

In hun drie laatste duels, vriendschappelijk in Denemarken (3-2) en Frankrijk (3-0), en zondag op het EK tegen Polen (3-2), slikten de Jonge Duivels telkens drie tegentreffers. "Veel te veel", erkende ook Cools. "We incasseren te makkelijk. Ik vond dat vooral bij de eerste goal zondag meer gedaan kon worden. Het tweede doelpunt komt uit een corner, dat kan gebeuren, en het derde doelpunt was een goed uitgespeelde counter. Als verdediger vind ik niet dat we zondag te veel kansen hebben weggegeven. Maar het klopt dat we achterin meer solide moeten zijn. Maar dat geldt ook voorin.”

Vlees

Tegen Spanje zal het ongetwijfeld een heel andere wedstrijd worden voor de beloften, en dat sterkte Cools net in zijn gedachte dat er nog veel mogelijk is. "We gaan zeker onze kansen krijgen", was hij duidelijk. "Dan is het zaak te scoren. Dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen. Spanje is sterk in balbezit, maar ze gaan achterin zeker ruimte laten en wij zijn sterk op de tegenaanval. Er is dus zeker iets mogelijk. Ik verwacht alleszins een prachtige match tegen Spanje. Niemand verwacht iets van ons en we kunnen voor de verrassing zorgen.”

Cools liep half mei op training bij Club Brugge een kaakbeenbreuk op en moest dus alle zeilen bijzetten om het EK te halen. Dat lukte en hij nam zondag tegen Polen al meteen opnieuw zijn rol als leider op. "Ik voel me persoonlijk goed", besloot hij. "Enkel wanneer ik vlees eet, heb ik soms nog last van mijn kaak. Twee matchen in vier dagen zal wel zwaar zijn, maar ik heb tijdens mijn blessure wel veel gelopen (Cools moest enkel alle contact vermijden, red.). De conditie is dus top. Ik hoop morgen weer veel te kunnen lopen. Het deed deugd nog eens de negentig minuten te kunnen volmaken. Ik had zelfs nog energie over na de match.”