Didier Drogba over "zoon" Lukaku: "De kritiek bewijst dat hij wereldtop is"

11 oktober 2019

07u00 0 Romelu Lukaku Dat belooft. “Hij zit nog lang niet aan zijn plafond”, zegt Didier Drogba (41), ex-ploegmaat en mentor van Romelu Lukaku. Een lofzang, naar aanleiding van Lukaku’s vijftigste doelpunt voor België.

“Allô?” Didier Drogba is een wereldster - hij was twee keer ‘Afrikaanse voetballer van het Jaar’ en speelde voor cultclubs als Marseille, Chelsea en Galatasaray -, maar aan de telefoon is hij erg sympathiek. Eenmaal Romelu Lukaku ter sprake komt, wordt hij alleen maar hartelijker. “Romelu is als een zoon voor mij”, begint Drogba. “Toen hij destijds in Chelsea bij ons in de vestiaire kwam, was er meteen een klik tussen ons. Ook wel omdat hij letterlijk álles van me wist. Romelu kon zowat ieder doelpunt dat ik ooit gemaakt had tot in het detail beschrijven. Sterker nog: hij wist zelfs met welke voetbalschoenen ik allemaal gespeeld had. (lacht) Maar het was niet door die kennis dat we goed overeen kwamen. Wel door Romelu’s persoonlijkheid. Die is zó mooi.”

Romelu verdient dit succes. Hij zal altijd scoren. Waar dan ook. Al was het maar omdat hij ervoor leeft. En omdat hij een fantastische speler is Didier Drogba

Drogba omschrijft Lukaku’s karakter als volgt: “Hij toont respect, voor iedereen. En hij is leergierig - voortdurend kwam hij raad vragen. Nu nog, trouwens: het gebeurt regelmatig dat we contact hebben. Hij weet dat hij altijd bij me terecht kan.” Niet het minst als het weer eens lijkt alsof de hele aardbol tegen Lukaku is. “Maar die kritiek toont net aan dat Romelu wereldtop is. Pas later zullen de supporters beseffen hoe goed Romelu was, als ze zijn verwezenlijkingen bekijken. Nu is men zijn fenomenale prestaties gewoon - succes went, ook voor de fans -, maar er komt een tijd dat dat niet meer het geval is. En dan blijft alleen de herinnering over. (zwijgt even) Ach, dat is nog niet voor meteen, hoor. Romelu zit nog lang niet aan zijn top, heeft veel progressiemarge. Hij wordt alleen maar beter.”

Nóg straffer

Volgens Drogba heeft Lukaku “vele jaren voorsprong” op de voetballer die hijzelf was. “Toen Romelu debuteerde, was hij zestien. Wel, op die leeftijd zat ik nog in het amateurvoetbal. Maar ik gun hem werkelijk alle geluk. Romelu verdient dit succes. Hij zal altijd scoren. Waar dan ook. Al was het maar omdat hij ervoor leeft. En omdat hij een fantastische speler is.”

Net zoals Drogba er zelf één was. Hij maakte liefst 65 goals voor Ivoorkust, werd twee keer topschutter van de Premier League, won de Champions League en werd kampioen in Engeland en Turkije. Maar als we de Ivoriaan, die ook nog in China, Canada en Amerika actief was, mogen geloven, wordt Lukaku’s palmares mogelijk straffer. “Als Romelu zo hard blijft werken…”