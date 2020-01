Deze zomer nog het nieuwe godenkind van 126 miljoen euro, nu twee opstootjes in één match: Joao Félix gaat tegen z’n natuur in bij Atlético DMM

10 januari 2020

12u10 0 Voetbal Neus aan neus in de Spaanse Supercopa. Joao Félix en Lionel Messi. Twee spelers die vooral met hun voeten spreken, zorgden voor hét opstootje van de avond. Geheel tegen hun natuur in.

Doorgaans een gentleman. Nu flink uitdagend tegenover een koorknaap van 20 jaar oud. Lionel Messi ging net voor de rust van het halve finale-duel in de Supercopa España zijn boekje te buiten. De Argentijn speelde een sterke wedstrijd en leek Barcelona met enkele fantastische flitsen naar de finale te trappen. Messi scoorde zelfs, maar het opstootje met Joao Félix groeide nadoen uit tot hét matchfeit van de avond.

Messi fluisterde de jonge Portugees woorden toe die duidelijk niet geapprecieerd werden. Félix reageerde als door een wesp gestoken en bleef neus aan neus met Messi staan. De gebeurtenis mondde uit in een groter opstootje toen verschillende spelers zich in het debat wilden mengen. Uiteindelijk werden beide kemphanen uit elkaar gehaald en werd de rust zonder kleerscheuren gehaald.

Het was bovendien al niet het eerst akkefietje in de match met Félix. De aanvaller kreeg het in de eerste helft ook al aan de stok met Jordi Alba. De linksachter van Barcelona legde een vermanende vinger op de mond van de Portugees toen die bij de ref verhaal wou halen. Ook toen reageerde de Atlético-speler redelijk aggressief. Acties die we nog maar weinig van de talentrijke voetballer zagen.

Félix - die deze zomer overkwam voor 126 miljoen euro van Benfica - staat vooral te boek als een brave jongen. Sinds zijn komst naar Madrid wou het niet zo goed meer vlotten. Het Portugese talent maakte indruk in de voorbereiding (herinner u de 7-3 tegen Real), maar daarna stokte de machine. Ondertussen kwam hij niet verder dan 4 goals in 20 matchen. Voor 126 miljoen euro mag het dus net dat ietsje meer zijn.

De druk weegt dus wel op de jongeman uit Viseu. Félix maakt een ongelukkige indruk en liet zich al ontvallen niet altijd even graag het systeem van coach Simeone te spelen. Daarin moeten de spitsen kilometers maken om mee te verdedigen. En dat is dan weer een verklaring waarom het niet altijd van een leien dakje loopt in de zone van de waarheid voor Félix. Tegen zijn natuur in, net als de opstootjes tegen Barcelona.

Frustraties dus bij Félix, al lijkt het er wel op dat de aanzet telkens werd gegeven door de slinkse Barcelona-spelers. Eerst Alba en net voor rust dus Messi. Ook hij heeft de naam van een gentleman te zijn, al herinneren we van hem wel meerdere opstootjes. Zo stond hij in het verleden al oog in oog met Sergio Ramos. En kostte een opstootje met Gary Medel in een interland tegen Chili hem een flinke schorsing.

