Deze vijf genieën met elk een buitengewoon verhaal hou je maar beter in de gaten op het WK vrouwenvoetbal Glenn Van Snick

07 juni 2019

11u44 0 WK vrouwenvoetbal Meer dan ooit leeft het vrouwenvoetbal. Vandaag wordt het WK in Frankrijk - helaas zonder onze Red Flames - op gang getrapt en men verwacht vijf keer zoveel kijkcijfers dan vier jaar geleden. U kijkt ook? Dan kunnen deze vijf toppers onmogelijk aan uw aandacht ontsnappen.

Marta Vieira da Silva (33) - Brazilië

Starten doen we met Marta Vieira da Silva of kortweg Marta. De 33-jarige Braziliaanse heeft een palmares om van te duizelen. Zes keer uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld, vier WK’s en evenveel Olympische Spelen achter de rug én all-time WK-topscorer met vijftien treffers. Bovendien is ze met een jaarloon van 420.000 euro de best betaalde speelster ooit. Dat is wel een peulenschil in vergelijking met haar mannelijke equivalent. Neymar strijkt dat bedrag immers op in... zes dagen, jawel.

Marta, dat is techniek pur sang, gekoppeld aan efficiëntie. Nochtans heeft de speelster van Orlando Pride het succes niet in de schoot geworpen gekregen. In Dois Riachos, haar geboortedorp, was het not done om met jongens te voetballen. Dus dribbelde ze uit pure armoede met van boodschappentassen gemaakte ballen door de straten. “Want als mijn moeder een bal had gekocht, gingen we nog meer honger lijden.” Marta maakte indruk met de inventieve creatie, in die mate zelfs dat de jongens haar niet veel later vroegen om in hun juniorenteam te komen schitteren. Een scout merkte haar op, nadien palmde ze de hele voetbalwereld in. Zo ook legende Pelé, die het dribbelwonder eerder al omschreef als “Pelé in een rok”.

Sam Kerr (25) - Australië

Samantha Kerr een voetbalgodin? Dat was nooit de bedoeling. Net als haar vader Roger en broer Daniel was het grote doel om een imposante carrière uit te bouwen in de Australian Football. “Haar hand-oogcoördinatie was buitengewoon en ze was aalvlug. Ze was geboren om écht uit te blinken in de AFL”, vertelden experts. Enig probleem: meisjes werden toen niet toegelaten in de bikkelharde sport.

Ik hield niet van voetbal. Ik vond het in mijn eerste jaar zó lastig om een bal te controleren. Alles wat ik in mijn jeugd had geleerd, moest ik vergeten. Sam Kerr over haar switch naar het voetbal op 12-jarige leeftijd

Kerr maakte op haar twaalf jaar dan maar de switch naar het voetbal, maar de grond schoof vanonder haar voeten weg. “Ik hield niet van voetbal”, blikte ze onlangs terug. “Mijn wereld stortte volledig in. Ik vond het in mijn eerste jaar zó lastig om een bal te controleren. Alles wat ik in mijn jeugd had geleerd, moest ik vergeten. Plots stond ik ook tussen meisjes die véél beter waren dan bij. Ik moest van nul beginnen, het was verschrikkelijk. Moest ik toen kunnen, zou ik honderd procent zeker niet gaan voetballen zijn.” Dertien jaar later is ze dé ster van het Australische team.

Na amper drie jaar en heel wat gezwoeg versierde ze op 15-jarige leeftijd al haar eerste cap. Eén decennium later is Kerr de vreemde eend in de bijt. Waar de ‘Aussies’ namelijk vooral teren op hun fysieke kracht, is Kerr degene die voor de genialiteit zorgt. “Haar snelheid en doelgerichtheid zijn fenomenaal. Haar intuïtieve manier om op te duiken voor doel heb ik nog nooit gezien in het vrouwenvoetbal”, vertelde haar voormalige Perth Glory-trainer onlangs. De vergelijking met Cristiano Ronaldo, waar de goaltjesdief al van kindsbeen af gek op is, is zo nooit veraf. “Vanaf het moment ik begon te voetballen, was ik zot van Cristiano. Ik vergelijk hem graag met een verzekeringspolis”, vertelde Kerr zelf al. “Iemand waar je altijd op kan rekenen. Het is toch heerlijk dat je als teammaats weet: hij zal het wel doen. Dan ben je de beste.”

De topschutster aller tijden in zowel de Amerikaanse National Women’s Soccer League als in de Australische W-League zit in bloedvorm en mikt in Frankrijk op de titel van beste speelster van het toernooi. Behoudens mirakels zal ze hoe dan ook scoren, en dan volgt een dubbele flikflak - haar acrobatische vreugdedans.

Lieke Martens (25) - Nederland



“Heel Nederland denkt dat we het even gaan doen.” Aan het woord: Lieke Martens (25), dé sterspeelster van onze noorderburen. De vedette van FC Barcelona - waar ze veelvuldig met Lionel Messi wordt vergeleken - blonk vorig jaar uit op het EK in eigen land, waar ze Oranje met haar dribbels en doelpunten naar de titel leidde. Martens werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi en vervolgens ook tot beste voetbalster van Europa én de wereld. Niet vreemd dus dat iedereen naar haar kijkt. “Nu heeft iedereen ontzettend hoge verwachtingen van mij. Die heb ik van mezelf ook altijd al gehad, maar het is wel wat anders als heel Nederland iets van je verwacht. Dat merk ik op en naast het veld. Ik krijg minder ruimte. Tegenstanders weten dat als ik ga dribbelen, ik altijd de binnenkant op zoek. Er is veel voor me veranderd, maar ik zie daar ook een mooie uitdaging in om mezelf te ontwikkelen.”

Onze nationale voetbaldames ontbreken op het WK, maar dankzij Martens is er toch een (héél kleine) link met ons land. De virtuoze was in het seizoen 2011-2012 immers op de Belgische velden te bewonderen - ze kwam toen uit voor Standard. Lieke pakte bij de Luikenaren de titel, via Duisburg en een Zweedse omzwerving belandde de Nederlandse trots bij de Catalaanse grootmacht.

Nu heeft iedereen ontzettend hoge verwachtingen van mij. Die heb ik van mezelf ook altijd al gehad, maar het is wel wat anders als heel Nederland iets van je verwacht Lieke Martens

Naast de grasmat durft Martens overigens al eens te poseren als model. Niet verrassend werd haar sociale media vorig jaar overspoeld met mannelijke reacties toen bekend raakte dat ze na zeven jaar weer vrijgezel was. “Plots was dat wereldnieuws, ik was overdonderd.” Voor wie nog steeds enige hoop koesterde: de Nederlandse heeft intussen een nieuwe vriend.

Alex Morgan (29) - De Verenigde Staten

Geen lijstje over het vrouwenvoetbal zonder Alex Morgan. De 29-jarige Amerikaanse heeft al jarenlang een immens aandeel in de ontplooiing en erkenning van het damesvoetbal. Ze is een rolmodel voor miljoenen voetballende meisjes in de VS en ver daarbuiten. De spits heeft met 5,8 miljoen veruit de meeste Instagram-volgers op social media van alle speelsters op het WK, stond naast Lionel Messi op de cover van FIFA 16, staat dit jaar in de top honderd van meest invloedrijke personen ter wereld in Time Magazine, heeft haar eigen boeken en zelfs haar eigen speelfilm en heeft sponsordeals met grote merken als Nike, Coca-Cola en McDonald’s.

Bovendien stond ze voor de derde keer op de cover van de jaarlijkse Sports Illustrated Swimsuit Issue, geen verrassing wetende dat Morgan al vaker werd bestempeld als ‘de knapste voetbalster ter wereld’. “Ik ben trots dat ik in deze fotoshoot de hele voetbalgemeenschap vertegenwoordigde”, klonk het. Om maar te zeggen: Morgan scoorde al 101 keer in 163 interlands voor Team USA, maar is zoveel meer dan een voetbalster. “En ik ben dankbaar dat ik dat kan tonen.”

Hoewel de prijzenkast van Morgan intussen goed gevuld is - met de Amerikaanse nationale ploeg won ze in 2012 al goud op de Spelen van Londen, het WK van 2015 was ook een prooi voor de VS en twee jaar later won ze met Lyon de Champions League - voelt ze zich nu pas echt in topvorm. Onlangs prikte ze haar 100ste goal op het internationale toneel, ook de Red Flames zagen haar torinstinct in de 6-0-nederlaag. “Ik heb een geweldig jaar achter de rug”, stelde ze in mei. “Nooit eerder voelde ik me zo goed. En nog steeds ben ik op zoek naar die extra procentjes meer.”

Tegenwoordig speelt Morgan weer in eigen land bij Orlando Pride, waar ze net als haar teamgenote Megan Rapinoe één procent van haar salaris afstaat aan Common Goal, dat zich inzet voor voetbalgerelateerde goede doelen overal ter wereld. Het laat opnieuw de grootsheid van Morgan zien, zowel op als naast het veld. Ohja: Morgan wist al als kind wat ze wou. Op haar zesde liet ze een briefje achter voor haar moeder: “Hi mommy. My name is Alex and I am going to be a proffesional athlete for soccer. Love always, Alex.” Een droom die tot in de puntjes werkelijkheid werd.

Wendie Renard (28) - Frankrijk

“Ik was indertijd wellicht het enige meisje in Martinique dat voetbalde.” Hoewel Wendie Renard liefst acht zussen had die allemaal handbalden, koos zij als jongste telg er dag in dag uit voor om tegen een plastieken fles te trappen op één van de idyllische stranden. Op 16-jarige leeftijd verliet Wendie haar geboorteland om te gaan testen bij het gerenommeerde voetbalschool van Clairefontaine, maar werd afgetest. Een week later mocht de reuzin - ze was toen al 1m87 - haar kans wagen bij Lyon, waar ze wél met vlag en wimpel door de try-outs geraakte. De start van een knap staaltje clubliefde: ze won sindsdien dertien opeenvolgende Franse titels. Renard scoorde onlangs ook haar honderdste goal bij de Champions League-winnaar - een huzarenstukje als verdedigster, die ijzersterk is op stilstaande fases.

Waarom zou een vrouw niet aan voetbal kunnen doen? Ook wij houden van die gevechten in een wedstrijd en van op tijd en stond een smerige tackle Wendie Renard

In Frankrijk zag Renard het vrouwenvoetbal stevig evolueren. “Toen ik in 2006 arriveerde, kregen we zelfs geen loon. We verdienden louter aan winstpremies. Drie jaar later ondertekende ik een professioneel contract. Ik verdiende mijn eigen geld als vrouw, áls voetbalster. Dat was ongelofelijk. Ik moest meteen mijn mama bellen. En waarom zou een vrouw niet aan voetbal kunnen doen? Ook wij houden van die gevechten in een wedstrijd, van op tijd en stond een smerige tackle en van boegeroep wanneer er een discutabele fase is. Die rivaliteit, heerlijk toch?” Met of zonder oorlog op het veld, Renard is alvast klaar om de titel op eigen bodem te grijpen. Het zou alvast uniek zijn: nooit eerder was een land op hetzelfde moment wereldkampioen bij zowel de mannen als de vrouwen.

Ada Hegerberg : Ballon d’Or-winnares die thuisblijft

De allereerste vrouwelijke winnaar van de Gouden Bal en dus beste speelster van 2018 blijft dan weer thuis. Niet omdat Noorwegen zich niet kon plaatsen voor het toernooi, wel omdat Ada Hegerberg de ongelijkheid in het voetbal tussen man en vrouw hekelt. De 23-jarige aanvalster van Lyon stopte al na het EK 2017 als international, waarna ze stevig uithaalde naar de verschillende behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke voetballers. De Noorse bond besloot enkele maanden later als eerste land de betalingen voor de beide nationale teams gelijk te trekken, maar Hegerberg bleef tot verrassing van velen bij haar besluit.

Die stelling werd kracht bijgezet toen ze op de uitreiking van de Ballon d’Or door de Franse dj en co-presentator Martin Solveig werd gevraagd om te twerken. Ze antwoordde meteen ‘neen’, keek bedenkelijk en draaide haar rug naar de dj. “Er moet nog veel gebeuren voor vrouwen in het voetbal”, sprak ze nadien. “Het draait allemaal om respect en dat respect is er lang niet altijd. Ik wens de nationale ploeg wel het beste toe op het WK, maar we bewandelen gewoon een verschillende weg.” Hegerberg scoorde 38 keer in 66 interlands, waar het wellicht bij zal blijven.

