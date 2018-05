Deze bal vliegt de wereld rond, van Caje... tot bij Messi? Initiatiefnemer doet zijn verhaal: "Tonen dat alles mogelijk is"



NVK

12 mei 2018

06u00 0 Voetbal Een Vlaamse schooladviseur met vliegangst reist de wereld rond. In zijn bagage: een houten bal. Zijn doel: de handtekening van Lionel Messi. "Ik wil mijn leerlingen tonen dat álles mogelijk is. Zelfs het onmogelijke", zegt Bart Uyttersprot (42). De komende maand kan u zijn avontuur mee volgen in Het Laatste Nieuws.

Victor Hortaschool, Evere. Een kleurrijke Brusselse beroepsschool met kinderen en tieners van elke denkbare afkomst. Smeltkroes van de samenleving van morgen. Bart Uyttersprot werkt er graag, ondanks het 180 kilometer lange woon-werkverkeer vanuit zijn woonplaats Tongeren. Alleen ziet hij elk schooljaar opnieuw hetzelfde probleem opdoemen: "Veel van die gasten haken af. Elke dag zijn hier zo’n veertig jongeren die te laat komen op school. Het aantal dat niet komt opdagen, ligt misschien zelfs nog hoger. Allemaal jongens en meisjes die nochtans potentieel hebben om iets te bereiken. Doodzonde."

Met die gedachte in het achterhoofd werkt Uyttersprot al jaren aan projecten die jongeren stimuleren wél naar school en op tijd komen. Een gratis klasreis naar Walibi voor de meest stipte klas, een daguitstap naar Club Brugge om les te krijgen van een speler. Maar voor zijn nieuwste project ziet de schooladviseur het grootser. Met een houten bal, handgemaakt door collega Geert Muylaert, wil hij tot bij de grootste voetballer ter wereld geraken — Lionel Messi dus. "Ik wil de jongeren prikkelen", legt Uyttersprot uit. "Tonen dat álles mogelijk is. Zelfs iets wat op het eerste zicht onmogelijk lijkt, zoals de beste voetballer van de planeet te ontmoeten. Op voorwaarde dat ze zich smijten, hun creativiteit en talenten durven te ontplooien."

Het concept is simpel: Uyttersprot wil een ketting maken van verschillende bekende voetballers van de vorige en huidige generatie, die de bal aan elkaar doorgeven. Met als eindstation: de linkervoet van Messi. Nadien wordt de bal via een sms-actie verloot voor BiJeVa, een organisatie die kinderarmoede in Vlaanderen bestrijdt.

Tip 1: begin bij de security

Hoe begint een modale Vlaming zonder grote contacten in het voetbalmilieu aan zo’n zoektocht? "De voetballers die hun handtekening gezet hebben, probeerden me op weg te zetten naar een volgende schakel. Maar ik heb wel zo veel mogelijk op eigen kracht gedaan. Via Het Laatste Nieuws kon ik bijvoorbeeld gemakkelijk bij de Engelse ex-topschutters Alan Shearer of Gary Lineker terecht. Dat heb ik geweigerd. Ik wilde het zélf doen. Het doel van dit project is net bewijzen dat je tot veel in staat bent, als je maar bereid bent je schouders eronder te zetten. Daarom duurt het ook zo lang. Ik ben er al twee jaar mee bezig. (lachje) Mijn vrouw en kinderen zullen blij zijn als het gedaan is. Dan zien ze mij nog eens."

De eerste voetballer die zijn handtekening heeft gezet, is 96-voudig Rode Duivel Jan Ceulemans. "Ik geef liever nog niet te veel prijs over de andere namen die getekend hebben", zegt Uyttersprot. "Maar ik kan wel zeggen dat er in totaal meer dan dertig voetballers getekend hebben. En het zijn stuk voor stuk bekende spelers. Samen hebben ze letterlijk elke belangrijke prijs gewonnen die er te winnen valt, van WK tot Champions League, van Gouden Bal (de prijs voor beste voetballer van de wereld, red.) tot Afrika Cup."

Wereldsterren, dus. Met als gevolg dat Uyttersprot geregeld op de veiligheidsgordel rond zulke celebrity’s botste. Stewards, bodyguards: alle middelen zijn goed om de afstand met de fans groot genoeg te houden. Een hindernis die Uyttersprot zelf omvormde tot een belangrijk wapen. «Mijn strategie was bijna altijd dezelfde: op zoek gaan naar de security rond zo’n beroemdheid en daar een band mee smeden. Ik legde ze uit wat het project inhoudt, toonde foto’s van andere belangrijke spelers die al hadden meegewerkt. De beveiligingsmensen waren vaak de sleutel om de deur te openen."

Sorry Eddy

Al die beroemdheden traceren, contacteren en overtuigen op zich is al een helse klus. 16.000 kilometers heeft Uyttersprot in totaal afgelegd. Met de auto en de trein, niét met het vliegtuig. "Ik heb vliegangst. Alleen als ik telefoon krijg met de melding dat ik binnen drie uur Messi kan zien, spring ik het vliegtuig in naar Barcelona."

Amper één ex-speler heeft uiteindelijk geweigerd mee te werken aan het project: de Nederlander Frank Rijkaard. Maar Uyttersprot heeft ook zélf aanbiedingen afgewimpeld. "Ik had een afspraak met een Belgische legende. Eddy Merckx zou meekomen — voor de foto. Merckx was vijf minuten vroeger en vroeg me waar hij moest tekenen. ‘Nergens.’" De Grootste Aller Tijden was niet bepaald onverdeeld gelukkig met de weigering. "Je had zijn gezicht moeten zien... (lacht) Ik moet zowat de eerste persoon ter wereld zijn die zijn handtekening weigert. Maar ik had geen keuze: hij paste niet in het project. Bij deze: sorry Eddy."