Dendoncker krijgt aparte vragen over Rode Duivels voorgeschoteld: "Carrasco het meest met z'n haar bezig, Eden is de grootste grappenmaker"

30 april 2020

15u23

Bron: Sky Sports 0 Voetbal Leander Dendoncker zit net als iedereen in z'n kot. Onze 25-jarige landgenoot wacht met Wolverhampton af of de Premier League in juni weer wordt hervat of niet. Om de tijd te doden schotelde Sky Sports News onze landgenoot enkele prangende vragen over de Rode Duivels voor.

Wie is de meest intelligente Rode Duivel?

Dendoncker: “Vincent Kompany. Hij praat voortdurend en toont eigenlijk constant zijn intelligentie. Niet enkel voetbalgewijs, maar ook in het leven. Hij wil constant bijleren en advies geven.”

Wie is de beste danser?

Dendoncker: (twijfelt) “Misschien Michy Batshuayi. Hij en Romelu Lukaku houden ervan om muziek op te zetten in de kleedkamer.”

Wie is de grootste grappenmaker?

Dendoncker: “Eden Hazard houdt ervan om grappen te maken. Op en naast het veld. Hij kan de ploeg echt entertainen en zorgt zo voor een goeie sfeer in de groep.”

Wie kijkt het meest in de spiegel?

Dendoncker: “Yannick Carrasco. Hij is áltijd met zijn haar bezig.”

Wie is het slechtst gekleed?

Dendoncker: “Dat kan ik niet zeggen. Bovendien zijn we altijd gekleed in de kleding die we van de nationale ploeg aangereikt krijgen.”

Wie is het bijgelovigst?

Dendoncker: “”Dat is een moeilijke. Iedereen heeft zo zijn eigen rituelen.”

Wie is de slechtste trainer?

Dendoncker: “Wat mij echt opvalt is dat we bij de Rode Duivels de tactieken van onze clubs uitwisselen en daar over praten. Aangezien we dus constant over voetbal bezig zijn, denk ik niet dat we er een slechte toekomstige trainer bij zit.”

Wie wordt de beste trainer?

Dendoncker: “Vinny. Hij is er al aan begonnen en ik denk dat hij écht een goeie trainer wordt.”

