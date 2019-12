Deli klaargestoomd voor Real - Zorgen voor Standard richting Anderlecht De voetbalredactie

09 december 2019

Haalt Simon Deli Real Madrid?

Geen Simon Deli op Stayen. De linksbenige verdediger kwam niet ongeschonden uit de zware bekermatch in Oostende en stond zijn plaats af aan Fede Ricca. Afwachten of de Ivoriaan woensdag wél kan spelen tegen Real Madrid. Club Brugge hoopt Deli klaar te stomen voor de laatste Champions League-wedstrijd in de poule, waarvoor Mata en Diatta na hun dubbele gele kaart in Istanbul alvast geschorst zijn. (TTV)

Preud’homme moet flink schuiven

Bij Standard houden ze hun hart vast. Zo moest Gojko Cimirot afhaken tijdens de opwarming. De Bosnische middenvelder sukkelt met de achillespees. "Hij trainde zaterdag niet mee", aldus Preud'homme. "En Cimi voelde meteen een pijnscheut toen hij het veld opstapte.” Ook Maxime Lestienne greep in de slotfase naar de lies - hij had duidelijk pijn. Eerder vorige week sukkelde hij met de hamstrings. "Ik had Max liever negentig minuten op de bank gelaten vandaag (gisteren, red.), hij voelde zich nog geen honderd procent. Het is echter gebleken dat we hem nodig hadden.”

Omdat Mehdi Carcela en Polo Mpoku wellicht een schorsing wacht, zal Preud'homme moeten schuiven volgende week tegen Anderlecht. "We zullen oplossingen zoeken.” Ter herinnering: ook Dussenne, Bokadi en Limbombe zijn al lange tijd out. Oulare haakte vorige week af. Tel daar dan nog de geschorsten Carcela en Mpoku bij... In Luik hopen ze met andere woorden dat Cimirot en Lestienne alsnog fit geraken. (FDZ)