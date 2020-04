Deinze mag promoveren naar 1B, ook RWDM heeft proflicentie beet DMM

08 april 2020

19u06

Bron: Belga 0 Voetbal De licentiecommissie heeft de licentie voor 1B toegekend aan KMSK Deinze. Daardoor mag de kampioen van de eerste amateurklasse volgend seizoen aantreden in de Proximus League. Ook RWDM maakt nog kans om toe te treden tot 1B.

Zes clubs uit de eerste nationale amateurklasse vroegen een licentie aan voor deelname aan de Proximus League (1B). Het ging om KMSK Deinze (1ste in de eindstand), Seraing (3de), Patro Eisden Maasmechelen (5de), RWDM (6de), Lierse Kempenzonen (13de) en La Louvière Centre (14de). Van die zes kregen de Oost-Vlaamse kampioen en RWDM goed nieuws van de licentiecommissie.

KMSK Deinze is daardoor zeker van promotie naar 1B, maar ook RWDM maakt nog kans om op te gaan naar de Proximus League. Dat heeft te maken met de beslissing om Lokeren, Roeselare, Virton en Lommel de 1B-licentie niet toe te kennen. Mochten een van die profclubs ook voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) naast het belangrijke kleinood grijpen, dan neemt RWDM de vrije plaats in 1B in. Ook Seraing en Patro Eisden behouden een waterkans om te promoveren, want beide clubs kunnen via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) nog hun 1B-licentie bemachtigen.