Degryse over het mailverkeer van Club en Standard: “De clubs doen nu een soort regeringsvorming, ze proberen een meerderheid te vinden voor hun ideeën” MXG/DMM

12 mei 2020

11u50 10

Voetbal Waar moet het met onze voetbalcompetitie naartoe? Vrijdag zitten de clubs van de Pro League opnieuw samen, maar dat belooft gezien het recente mailverkeer van onder meer Club Brugge en Standard geen gezellig kampvuur te worden. "Het wordt sowieso een moeilijke bevalling", zegt onze analist Marc Degryse.

Club Brugge kampioen? Een competitie van 18 of 20 ploegen? Wel of geen play-offs? Het is maar een greep uit één van de vele knopen die de Pro League vrijdag moet doorhakken. “Het wordt nog druk deze week”, zegt Marc Degryse voor de VTM-micro. “Het wordt een week met veel getelefoneer tussen de clubs. Om iedereen zoveel mogelijk tevreden houden, moet je - denk ik - de simpelste oplossing kiezen.”

Die oplossing is volgens Degryse Club Brugge uitroepen tot kampioen. Waasland-Beveren niet te laten degraderen en Beerschot en OHL te laten promoveren. “Dan heb je een competitie met 18 ploegen zonder play-offs. Dan blijf je ook op 34 wedstrijden in een moeilijk en druk jaar met eventueel een tweede golf van het coronavirus”, weet Degryse.

“Daarna moeten de clubs nog gaan discussiëren over de toekomst. Welke soort competitie willen ze volgend jaar? Dat zal ook een moeilijke bevalling worden. Verschillende ploegen proberen nu andere teams mee te krijgen in hun verhaal. Het is een soort regeringsvorming die de clubs nu doen, ze proberen een meerderheid te krijgen voor hun ideeën. Dat is heel lastig.”

Als het tot een nietigverklaring van de competitie komt, dan is Club Brugge als leider in het klassement wellicht geen kampioen en dan zal Waasland-Beveren wellicht ook niet degraderen. “Dat is ook in Nederland gebeurd”, weet Degryse. Ajax en AZ stonden samen aan kop van het klassement, geen van beide ploegen werd tot kampioen uitgeroepen in de Eredivise.

Ik kan me niet voorstellen dat die er vrijdag al zijn. We zitten al een jaar te wachten op een nieuwe regering. Er zullen nog wel dingetjes komen. Marc Degryse

“Maar onderin was het wel duidelijk. ADO en RKC waren zo goed als zeker van degradatie. Cambuur en De Graafschap van promotie. Daar waren twee gelukkigen en ongelukkigen. Wat dat betreft denk ik dat het echt wel moeilijk is juridisch om een kampioen uit te roepen en geen degradant. Als er geen degradant is, dan kan bijvoorbeeld Westerlo daar een probleem mee hebben.”

“Zij kunnen dat onterecht vinden om dat zij er eventueel nog bij kunnen komen. Er zal altijd wel een probleem opduiken en er zal altijd wel een club zijn die meent onrecht te zijn aangedaan en die misschien naar de rechtbank stapt. De beste oplossing zal die zijn met het minste weerstand”, aldus Degryse.

“Ik kan me niet voorstellen dat die er vrijdag al zijn. We zitten al een jaar te wachten op een nieuwe regering. We zijn anderhalve maand met de voetbalwereld aan het wachten op een beslissing. Er zullen nog wel dingetjes komen. We wachten bijvoorbeeld nog op de uitleg van het BAS over de licentie van Moeskroen. Dat zijn ook dingen die spelen en nog tijd en energie zullen vergen.”

