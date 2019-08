Degryse: “Batshuayi naar Anderlecht? Waarom niet” Redactie

15 augustus 2019

22u07 3

Opnieuw geen speelminuten voor Michy Batshuayi gisteren in de Europese Supercup. De Rode Duivel (25) bleef ook in de verlengingen aan de bank gekluisterd, in een duel dat Chelsea na strafschoppen zou verliezen van Liverpool. Het is duidelijk dat ook coach Frank Lampard weinig geloof heeft in Batshuayi. Een vertrek voor het einde van de zomermercato is een optie en volgens de geruchten zou Anderlecht interesse tonen. Onze analist Marc Degryse ziet wel graten in dat verhaal.

Toch is Michy Batshuayi, ondanks zijn status als derde spits, voorlopig niet geneigd te vertrekken bij Chelsea. In de omgeving van ‘Batsman’ valt te horen dat hij nog altijd wil strijden voor zijn plaats. Lampard zegt dat hij selecteert op basis van trainingsijver. Zou Batshuayi een tandje bij moeten steken? Omdat geen van de aanvallers (Tammy Abraham of Olivier Giroud) tot nu toe overtuigde blijft hij hopen op een eerlijke kans. Bovendien is Chelsea op dit moment niet zinnens om hem van de hand te doen. Afwachten wat er eind augustus nog gebeurt.