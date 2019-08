Degryse: “Batshuayi naar Anderlecht? Waarom niet” Redactie

15 augustus 2019

22u07 0

Opnieuw geen speelminuten voor Michy Batshuayi gisteren in de Europese Supercup. De Rode Duivel bleef ook in de verlengingen aan de bank gekluisterd, in een duel dat Chelsea na strafschoppen zou verliezen van Liverpool. Het is duidelijk dat ook Frank Lampard weinig geloof heeft in Batshuayi. Een vertrek voor het einde van de zomermercato is een optie en volgens de geruchten zou Anderlecht interesse tonen. Onze analist Marc Degryse ziet wel graten in dat verhaal.