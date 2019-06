Definitieve EK-selectie van U21 ‘South Park’-gewijs aangekondigd, Oularé valt af YP

04 juni 2019

21u46

Bondscoach Johan Walem heeft zijn definitieve selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor het EK U21 in Italië en San Marino (16-30 juni). Manuel Benson (Moeskroen), Obbi Oularé (Standard) en Dries Wouters (Racing Genk) vallen af van de 26-koppige voorselectie waarmee Walem de voorbije dagen de voorbereiding aanvatte.

Vooral het ontbreken van Oularé in de selectie komt als een verrassing. “Oularé en Wouters zijn er fysiek niet helemaal klaar voor”, verduidelijkte de bondscoach zijn keuze. “Dat stelde ook de medische staf vast. Ik ben met Obbi en Dries altijd heel open geweest. Ik heb hen tot het laatste de kans gegeven, maar in de oefenwedstrijd tegen Frankrijk moest ik vaststellen, dat ze nog niet het gewenste niveau hebben. Ik wil geen risico lopen en wil spelers die honderd procent fit zijn. Dion Cools en Orel Mangala kampen ook met kwaaltjes, maar men heeft me ervan kunnen overtuigen dat zij wel tijdig klaar zullen zijn.” Yari Verschaeren concentreert zich momenteel nog deels op zijn examens, maar trainde vrijdag en zaterdag wel al mee met de groep.

“Benson heeft de pech dat de concurrentie op zijn positie groot is. Uiteraard zullen er spelers ontgoocheld zijn. Ze hebben er alles aan gedaan om er bij te zijn en dan lukt het net niet. Er moesten nu eenmaal knopen doorgehakt worden. We hebben een sterke groep. Ook binnen de groep van 23 zal er nog veel concurrentie zijn om een plaats in het team. Vrijdag begint een nieuw hoofdstuk. Het moeilijkste hebben we nu achter de rug, de mooiste momenten moeten nog komen. Na de fysieke voorbereiding kunnen we eindelijk beginnen voetballen.”

Walem en co vertrekken vrijdag naar Catania, waar nog een stage van een week op het programma staat. Die zal de bondscoach kunnen gebruiken, want maandag verloren de jonge Belgen nog kansloos een oefeninterland in en tegen Frankrijk met 3-0. De Jonge Duivels moeten het op het EK al zonder Landry Dimata en Zinho Vanheusden doen. Beide sterkhouders gaven forfait met knieperikelen.

Het EK start voor de Jonge Duivels in de zware poule A op 16 juni tegen Polen. Vervolgens volgt op 19 juni een duel met Spanje. De laatste groepsmatch, tegen gastland Italië, staat op 22 juni gepland. Enkel de groepswinnaar van elk van de drie poules plaatst zich voor de halve finales, samen met de beste nummer twee. Zij verdienen ook alle vier een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Selectie:

Doelmannen: Nordin Jackers (Racing Genk), Ortwin De Wolf (Lokeren), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Dion Cools (Club Brugge), Wout Faes (Oostende), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Casper De Norre (Racing Genk), Elias Cobbaut (Anderlecht), Rocky Bushiri (Eupen), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren)

Middenvelders: Bryan Heynen (Racing Genk), Jordy Vanlerberghe (Oostende), Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (STVV), Orel Mangala (Hamburg/Dui), Stephane Omeonga (Hibernian/Sch), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Aanvallers: Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf/Dui), Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Eng), Francis Amuzu (Anderlecht)