De Wolf na Belgisch falen: “Harde cijfers, ook al zaten we in een lastige groep”

22 juni 2019

Bron: Sporza

Een lichtpuntje op het EK voor beloften: Ortwin De Wolf. De doelman van Lokeren speelde zich in de kijker in Italië, maar ook hij mag na een 0 op 9 inpakken. “Italië verdiende de zege, daar moeten we geen doekjes om winden. Zij waren veel sterker en agressiever. Ze zetten ons volledig vast zodat we niet in ons eigen spel konden komen.” Discutabel was wel de 0-2, toen de bal al over de achterlijn bleek te zijn alvorens Cutrone de keeper met een rake kopstoot vloerde. “In mijn ogen was de bal inderdaad over de lijn. Maar tegen de VAR kan je niet veel beginnen.”

Die videoref had overigens een slecht dagje, want hij liet ook de aanslag op de hand van Saelemaekers passeren. “Alexis zijn hand stond volledig dik. Dat komt niet zomaar. Maar in de kleedkamer aan de rust hebben we daar niets over verteld. Je moet verder.” Het verdict na de 1-3-nederlaag: 0 op 9 en het vliegtuig op naar Brussel. “Dat zijn harde cijfers, ook al zaten we in een moeilijke groep. Over de drie matchen vind ik de nul ook onverdiend. Er zat in de eerste twee duels meer in. Of ik zelf punten scoorde? Dat maakt mij niet uit. Het teambelang primeert altijd, en ik ben toch wel trots op deze groep.”