De wet van de sterkste: Red Flames krijgen pandoering om de oren in VS GVS

08 april 2019

06u47 0 Red Flames De wet van de sterkste: de Red Flames hebben hun vriendschappelijk duel tegen wereldkampioen de Verenigde Staten met 6-0 verloren.

In het gloednieuwe Banc of California Stadium in Los Angeles had doelvrouw Nicky Evrard zich voor de rust al vier keer moeten omdraaien. Vooral de stilstaande fases deden onze nationale voetbaldames pijn. Na de pauze boden de Flames iets meer weerwerk, maar slikten ze toch nog twee tegentreffers. Zelf scoren zat er niet in.

Het was pas het tweede duel tussen België en de VS. Ook in het eerste duel, in 1993, wonnen de Amerikanen. De Red Flames zijn sinds dinsdag op stage in de VS, waar ze de match tegen de wereldkampioen en huidige nummer één tot in de puntjes wilden voorbereiden. Maar de Amerikanen zijn nu eenmaal de top van de wereld en hopen komende zomer hun wereldtitel in Frankrijk - waar België niet is - te verlengen.

A tough night in LA... 😔

⚽️ But nevertheless a great experience 🙏

We’ll be back! 😉#COMEONBELGIUM 🇧🇪#USABEL #WEURO2021 pic.twitter.com/7eA7Hy1rYy Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link