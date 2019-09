De twee onderbrekingen in beeld: supporters van beide clubs maken het te bont op Stayen DMM

Bron: Videohouse 3 Voetbal Hoe lang zal de Limburgse derby van gisteravond nog over de tongen gaan? De fans van STVV en Racing Genk maakten er een potje van. De match werd twee keer onderbroken. De tweede keer definitief: scheidsrechter Lawrence Visser floot de partij enkele minuten voor het einde voortijdig af.

Wat is er nu precies gebeurd op Stayen? Op het uur kwam Genk op een 0-3-voorsprong na een penalty. De fans van STVV konden de op handen zijnde nederlaag moeilijk verkroppen en gooiden al wat ze te pakken kregen op het veld. Visser stuurde iedereen naar binnen voor een bezinningsperiode. Het was Marc Brys zelf die de fans kalmeerde en opriep om de ploeg te steunen. Het loonde, want STVV vocht zich nadien terug in de match met drie goals in 25 minuten.

Eerste stopzetting: Brys moet STVV-aanhang kalmeren

Tweede stopzetting: Visser fluit definitief af nadat Genk-supporters het te bont maken

Na de 3-3 van STVV sloeg de vlam helemaal in de pan bij de Genk-supporters. Zij moesten op Stayen voor het eerst plaatsnemen in de zogenaamde supporterskooi. Al versterkte dat alleen maar het ongenoegen. Politieagenten in gevechtsuitrusting moesten nu de Genkse fans bedwingen. Visser vond het welletjes en floot de wedstrijd vroegtijdig af.

“De veiligheid van de spelers en supporters kon niet langer gegarandeerd worden”, zo vertelde STVV-voorzitter David Meekers. “Er zal nu een rapport worden opgemaakt en dan moeten ze maar oordelen wat de eindstand wordt. Beide clubs geen punten, dat zouden we wel allebei niet verdienen.”

Wat nu?

Dat de gebeurtenissen op Stayen niet zomaar voorbij kunnen gaan, is logisch. Veel zal afhangen van het rapport dat zal worden opgemaakt. Volgens de letter van het reglement zijn er twee scenario’s mogelijk. Het debacle kan beide clubs op twee punten aftrek komen te staan. Een andere mogelijkheid is om de match te herspelen achter gesloten deuren.

#STVV en #Genk kunnen maximaal 1 punt aan derby overhouden.



👉🏻 Wie de herspeelde wedstrijd wint en daarin dus 3 punten pakt, maakt van -2 dus +1.



☝🏻 Let wel: dit is het reglement nog vóór bondsprocureur Kris Wagner zich ermee moeit. #stvgnk pic.twitter.com/jMGhOQoGIF Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

