De Red Flames op de loopband: "Er zit nog heel wat groeimarge in deze groep"

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Voetbal Met een negen op negen konden de Red Flames niet beter aan hun kwalificatiecampagne voor het WK beginnen. Toch blijven onze nationale voetbaldames niet op hun lauweren rusten. Vandaag verzamelen ze immers voor een vijfdaagse herfststage in het nationaal voetbalcentrum van Tubeke. "We leggen de focus op het fysieke aspect", verklaart bondscoach Ives Serneels.

De volgende klus - thuis tegen Portugal - staat pas in april op het programma. Niet vreemd dus dat de Flames tussendoor samenkomen om enerzijds een tussentijdse beoordeling op te maken en anderzijds de violen te stemmen naar de toekomst toe. "Het is belangrijk dat we eerst nog eens terugblikken op de twee voorbije matchen tegen Roemenië en Portugal", vertelt bondscoach Ives Serneels. "Nu we de matchen hebben herbekeken kunnen we een deftige analyse maken."

Extra cachet

"Nadien zullen we ons vooral focussen op enkele fysieke tests. De dames gaan op de loopband en krijgen een bloedonderzoek, zodat we kunnen nagaan hoe het met de vermoeidheid van de speelsters gaat. Op basis daarvan krijgt iedereen een individueel schema om nóg sterker te staan in 2018. Want ik ben ervan overtuigd dat er nog groeimarge in deze groep zit. Bovendien wakkert de vijfdaagse het groepsgevoel aan. De meisjes zijn blij dat ze opnieuw bij elkaar zijn, waardoor iedereen er vol voor wil gaan op zo'n afzondering."

Op het programma ook twee trainingswedstrijden tegen Rusland. "Onze stage was al sinds vorig jaar geboekt", verklaart Serneels. "Nadien ontdekten we dat ook Rusland in ons hotel verblijft. Zij zijn heel tevreden met de accommodatie in Tubeke. We zijn bijgevolg met elkaar in contact gekomen en hebben afgesproken om twee niet-officiële trainingsmatchen te spelen. Zo een match met elf tegen elf geeft toch altijd wat extra cachet, hoewel het niet officieel is."

De toekomst

Naast de 25 'vaste' Red Flames die een zekerheid zijn in de selectie van de bondscoach, neemt de oefenmeester ook 14 zogenaamde 'high potentials' mee op oefenkamp. "Samen met de staff ben ik van mening dat we veel jonge meisjes hebben met een pak talent. Door het feit dat er veel concurrentie is en de A-kern het op dit moment zeer goed doet, zijn zij er nog niet in geslaagd om in het eerste team te geraken. Maar toch denken we aan de toekomst, en is deze stage dus ideaal om hen te laten proeven van het grotere werk. Zij ondergaan dezelfde fysieke tests en krijgen ook een krachtenschema mee naar huis."

"Enerzijds willen wij zo tonen dat we geloven in hen, maar willen we ook duidelijk maken wat er van hen verwacht wordt om verdere stappen te kunnen zetten en ook internationaal door te breken. Bovendien trainen ze nu samen met de A-Flames, wat een motivatie moet zijn. Hopelijk gaan ze daar op de juiste manier mee om en kunnen er enkele speelsters opstaan die in de toekomst een vaste waarde kunnen worden bij het nationale dameselftal", is Serneels hoopvol.

