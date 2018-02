De onbetwiste koning van het Futsal doet met geweldige goal op EK zijn reputatie alle eer aan Hans Op de Beeck

01 februari 2018

13u31 20 Il commence dès le premier match donc très bien #FutsalEuro #Ricardinho pic.twitter.com/Yye5Vy3VBo Steeven Devos(@ SteevenDevos) link

Nu de Braziliaan Falcao op zijn veertigste op pensioen is, luistert de onbetwiste grootmeester in het futsal naar de naam van Ricardinho. 'O Magico', gezegend met een magische linkervoet, is een 32-jarige Portugees die de technische hoogstandjes en wonderbaarlijke goals opstapelt. Gisteren veegde Portugal in zijn openingsmatch op het EK Futsal 2018 de vloer aan met Roemenië: 4-1. In de 35ste minuut achtte Ricardinho zijn moment van glorie aangebroken. Met een geweldige balaanname draait hij weg van zijn tegenstander, om dan uit te pakken met een onnavolgbare rabona in de korte hoek.

Ook het kunststukje waarmee Ricardinho toverde tijdens een training van de Portugezen, is niet te versmaden (zie hieronder).

Me: Hey @ricardinho10oficial, show us some magic...



Ricardinho:#magic pic.twitter.com/7TxDONQKwJ The Futsal Shop(@ TheFutsalShop) link

