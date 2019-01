De mail die het gewetenloze karakter van spelersmakelaar Willie McKay schetst: “Sala, in sentiment zijn wij niet geïnteresseerd” ODBS

31 januari 2019

12u37 0 Voetbal “Had ik aan Nantes maar nooit een mandaat gevraagd om over de transfer van Sala te onderhandelen, dan was hij nog altijd onder ons”. Een quote van spelersmakelaar Willie McKay (59), de man die vorige week de noodlottige vlucht van Sala richting Cardiff regelde en nu onder vuur ligt. Bij L’Équipe verdedigt hij zich, al publiceert de Franse sportkrant ook een gewetenloze mail waarin McKay Sala probeert te overtuigen met hem zaken te doen.

Willie McKay: “De voorbije acht dagen zijn een nachtmerrie geweest voor ons”. ‘Ons’, dat is de familie McKay. Willie, vader en spelersmakelaar, zijn echtgenote Janis en hun drie zonen. Mark komt ook aan de bak als makelaar en werkt samen met zijn pa en dan zijn er Jack en Paul, twee voetballers van Cardiff. De eerste is 22 en aanvaller bij de beloften, de tweede is verdediger wordt door de club momenteel uitgeleend aan vijfdeklasser Morecambe.

Maar het meest opvallende aan de publicatie van L’Équipe is zonder meer de mail die McKay aan Sala verstuurde waarop hij zijn werkwijze schetst. “Emiliano, ik ben Willie McKay. Wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in je persoonlijke gang van zaken: je financiën, je vakantie, je kinderen, dat is niet onze ‘business’. Wij zijn er om transfers te doen! We hebben Nantes gecontacteerd om een mandaat te bekomen om jouw transfer te regelen. Dat doen we met zoveel spelers. Wij zijn er niet op uit je met een andere makelaar te laten werken, maar de meeste spelers zijn héél tevreden met onze manier van bemiddeling. Wij zeggen niet van ‘wij zijn als een vader of zoon voor onze spelers’... Neen, als jij geen voetballer was geweest, waren die mensen niet in jou geïnteresseerd. Uiteindelijk zijn ze alleen maar uit op het geld. Waar we allemaal veel van willen natuurlijk. Daarom werken wij graag samen met louter de clubs. Geen sentiment, gewoon zakendoen.”

Waarop hij dieper ingaat op de interesse van Cardiff City in Sala, een geruchtencircuit dat hij zelf op gang heeft getrokken. “Mijn ervaring zegt: als je nu niet voor de Premier League gaat, zal je daar spijt van hebben. Er wordt gezegd dat Cardiff je niet interesseert. Maar dat is waarschijnlijk onze fout, want wij hebben in de media ‘gelekt’ dat andere clubs als West Ham en Everton jou willen. Gewoon om de interesse in jou aan te zwengelen. Zo werken wij en dat kan door de speler misschien verkeerd geïnterpreteerd worden. Maar zonder die ‘buzz’ zou niemand je kennen. Want, eerlijk, niemand volgt die Franse competitie.”

Nous n'oublierons jamais ce numéro 9⃣ 💛#FCNASSE | #PlayForSala pic.twitter.com/06SgSg0bns FC Nantes(@ FCNantes) link