De Ligt officeel van Juventus: prijskaartje van 75 miljoen euro

18 juli 2019

09u21 2 Voetbal Ajax en Juventus hebben eindelijk de transfer van Matthijs de Ligt afgerond. De 19-jarige verdediger verhuist voor 75 miljoen euro van Amsterdam naar Turijn.

De Nederlandse international ondertekende bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar na het afleggen van zijn medische testen. De verdediger wordt dadelijk voorgesteld bij de ploeg uit Turijn. Ajax ontvangt de transfersom niet in één keer, maar verspreid over vijf jaar. Mogelijk komt er bovenop het transferbedrag nog 10,5 miljoen euro aan bonussen.

De transfer van De Ligt naar Juventus hing al een hele tijd in de lucht, maar werd nu pas definitief. Dinsdagavond landde de Nederlandse verdediger al in Turijn voor zijn medische testen, die hij woensdag aflegde. Juventus was niet de enige geïnteresseerde. De naam van de Nederlander werd in het tussenseizoen ook veelvuldig genoemd bij PSG, Barcelona en Manchester United, maar Juventus won uiteindelijk het pleit.

💡 LIGHTS 🔛 | Matthijs de Ligt è ufficialmente bianconero! https://t.co/vqrukMxB9I ⚪⚫#TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/a7L41UQ7li JuventusFC(@ juventusfc) link

De Ligt maakte in september 2016 zijn officieel debuut voor Ajax en kwam sindsdien tot 117 officiële duels voor de Amsterdammers, waarin hij dertien keer scoorde. In zijn eerste seizoen bereikte de verdediger, als basisspeler, meteen de finale van de Europa League, die met 2-0 verloren werd van Manchester United.

De voorbije jaargang werd de kers op de taart met fantastische prestaties in de Champions League. Ajax reikte daarin erg verrassend tot de halve finales en schakelde onderweg titelverdediger Real Madrid en Juventus uit. In de halve finales leken de Ajacieden lange tijd op weg naar de finale tot Lucas Moura Tottenham in blessuretijd naar de eindstrijd trapte. De Ligt was zowel tegen Juventus als tegen Tottenham belangrijk met een kopbaldoelpunt. In eigen land veroverde Ajax wel de dubbel, met de eerste titel in vijf jaar en de eerste beker in negen jaar.

De Ligt wierp zich intussen ook bij Oranje op tot een vaste waarde. De tiener, als eerste verdediger ooit winnaar van de Golden Boy-award in 2018, telt voorlopig vijftien caps en speelde begin juni nog de volledige wedstrijd in de verloren Nations League-finale tegen Portugal (1-0).

Voor Juventus is de transfer van De Ligt de derde duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Enkel Cristiano Ronaldo (voor 105 miljoen euro van Real Madrid in 2018) en Gonzalo Higuain (voor 90 miljoen euro van Napoli in 2016) waren ooit duurder. De Ligt zal donderdag een eerste keer meetrainen met de Bianconeri. Maurizio Sarri, de nieuwe trainer van Juventus, vliegt binnenkort met zijn selectie naar Azië voor een reeks oefenwedstrijden. Na acht landstitels op rij zal ook komend seizoen het winnen van de Champions League het belangrijkste doel van de zwart-witte formatie uit Turijn zijn.

Hello as a little boy, #GoldenBye as a captain.©️#ForTheFuture pic.twitter.com/SuMYHk0CfO AFC Ajax(@ AFCAjax) link

